У Ніжині прогримів вибух
- У Ніжині зранку 18 липня прогримів вибух
- Повітряні сили інформували про рух ворожих ударних БпЛА в напрямку Чернігівщини.
У Ніжині 18 липня прогримів вибух. В регіоні від самого ранку була оголошена повітряна тривога.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Що відомо про вибухи в Ніжині?
Зазначимо, що ще о пів на 9 годину ранку в Повітряних силах інформували про небезпеку для Чернігівщини. Так, там повідомляли про рух ворожих ударних БпЛА.
Невдовзі в ПС вказували про нові групи дронів в напрямку регіону. Вже о 10:43 стало відомо, що у Ніжині було чутно вибух.
Після цього в ПС інформували про БпЛА із Чернігівщини, що продовжують рух у напрямку Київщини.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.