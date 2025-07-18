У Ніжині прогримів вибух

У Ніжині 18 липня прогримів вибух. В регіоні від самого ранку була оголошена повітряна тривога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Що відомо про вибухи в Ніжині?

Зазначимо, що ще о пів на 9 годину ранку в Повітряних силах інформували про небезпеку для Чернігівщини. Так, там повідомляли про рух ворожих ударних БпЛА.

Невдовзі в ПС вказували про нові групи дронів в напрямку регіону. Вже о 10:43 стало відомо, що у Ніжині було чутно вибух.

Після цього в ПС інформували про БпЛА із Чернігівщини, що продовжують рух у напрямку Київщини.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.