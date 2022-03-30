У Ніжині внаслідок обстрілу загинула одна людина

Окупанти сильно обстріляли Ніжин 29 березня. Загинула одна людина та ще 6 постраждали.

Серед потерпілих є одна дитина. Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола.

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Постраждало 6 мирних громадян, з них – 1 дитина, одна людина, на жаль, померла, – повідомив Кодола.

Також внаслідок обстрілів пошкоджені 10 приватних будинків, 3 – зруйновані, також є пошкодження автомобілів та гаражів.



Наслідки обстрілів Ніжина / Фото Євгена Ткаченка

Мер нагадав, що в Ніжині діє комендантська година з 20:00 29 березня по 05:00 31 березня.

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