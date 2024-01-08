У російському Нижньому Тагілі стався вибух біля нафтобази: там нібито виявили вибуховий пристрій

У Росії не минає жодного дня без вибухів чи яскравих пожежах. Цього разу гучні звуки чули поблизу нафтобази у місті Нижній Тагіл у Свердловській області країни-агресорки.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Окупанти також бідкаються, що гучні звуки могли статися через буцімто підрив вибухового пристрою, передає 24 Канал.

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У Нижньому Тагілі "підірвали" вибуховий пристрій біля нафтобази

Російські пропагандисти зазначили, що вибух стався на залізничних коліях у Нижньому Тагілі у районі станції Сан-Донато. За словами росіян, біля цієї станції розташована нафтобаза.



Росіяни жаліються про вибух у Нижньому Тагілі / Фото з російських телеграм-каналів

Окупанти також наголосили, що внаслідок гучних звуків у Нижньому Тагілі нібито ніхто не постраждав. Водночас у росЗМІ зазначили, що поряд із місцем вибуху начебто знайшли ще один вибуховий пристрій.

Пропагандисти зауважили, що рятувальні служби перевіряють інформацію про підрив вибухового пристрою під однією з цистерн на залізничних коліях у Нижньому Тагілі. Наразі жодної офіційної інформації російська влада стосовно цього інциденту не надавала.

Варто зазначити, що місто Нижній Тагіл розташоване за майже 2 170 кілометрів від крайньої східної точки нашої держави. Тому російська влада має знову вигадувати, як виправдати цю "диверсію" у своєму глибокому тилу, за 2 тисячі кілометрів від лінії фронту.

Де розташоване місто Нижній Тагіл: дивіться на карті

У Росії не вперше лунають вибухи