У Нижньому Новгороді підірвали авто з пропагандистом Прілєпіним, – ЗМІ

У російському Нижньому Новгороді 6 травня підірвали авто з пропагандистом Захаром Прілєпіним. Попередньо відомо, що водій загинув.

Сам Прилєпін вижив, але отримав поранення. Відомо, що пропагандист їхав до сім'ї у Нижній Новгород. Про підрив повідомляють російські ресурси, інформує 24 Канал.

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"Ауді", в якій їхав Прилєпін, вибухнула о 10:40. В машині вони їхали удвох. Як стверджують росіяни, вибухівку було закладено під капот. Авто після вибуху перекинуло. Утворилась вирва під машиною діаметром близько 1.5 метрів та 0,7 метра глибиною.

Пишуть, що в машині мала бути ще донька Прилєпіна. Однак вона вийшла за кілька хвилин до вибуху.

Також в мережі є інформація, що Прилєпін повертався з окупованого Донбасу. Також пишуть, що вибух пролунав близько 80 кілометрів від нижньогородського Бору.

Прилєпін у важкому стані

У телеграм-каналах пишуть, що поранення важке. Відповідно пропагандист перебуває у важкому стані. У нього начебто поранені ноги.

Хоча губернатор Нижньогородської області Нікітін запевняє, нібито Прилєпін в порядку.

Сюрприз від "Атешу"

Партизанський рух "Атеш" розповів, що полював на Прилєпіна з початку року. Тепер його "дістали".

Зазначають, що Прилєпін повертався у Нижній Новгород не сам, а із сюрпризом на дні автомобіля. Сюрприз спрацював.

Ще у січні "Атеш" повідомляв, що на Прилєпіна видано "замовлення". Розіслали понад 5 тисяч СМС агентам та російським військовим, щоб знайти та ліквідувати відомого пропагандиста.