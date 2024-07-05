Низка областей "почервоніли": там оголосили повітряну тривогу

В низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. До відбою потрібно перебувати в укриттях.

Вдень 5 липня в частині областей України оголосили повітряну тривогу. Росія запустила ракети.

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Загроза ракетних ударів

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у регіонах, де оголошено повітряну тривогу. Перед цим там також зазначали, що існує загроза використання балістичного озброєння.

До оголошення відбою повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте власною безпекою.