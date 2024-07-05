Низка областей "почервоніли": там оголосили повітряну тривогу
В низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. До відбою потрібно перебувати в укриттях.
Вдень 5 липня в частині областей України оголосили повітряну тривогу. Росія запустила ракети.
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Загроза ракетних ударів
Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у регіонах, де оголошено повітряну тривогу. Перед цим там також зазначали, що існує загроза використання балістичного озброєння.
До оголошення відбою повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте власною безпекою.
Загроза зберігається до оголошення відбою тривоги. Керована авіаційна ракета, попередньо Х-59, припинила існування в межах Вознесенського району Миколаївщини. Моніторингові канали пишуть про ракету курсом на вознесенський район Миколаївщини. Повітряні сили поінформували про ракету курсом на Кіровоградщину.
Ракета припинила своє існування
Ракета на Кіровоградщину
Загроза зберігається до оголошення відбою тривоги.
Керована авіаційна ракета, попередньо Х-59, припинила існування в межах Вознесенського району Миколаївщини.
Моніторингові канали пишуть про ракету курсом на вознесенський район Миколаївщини.
Повітряні сили поінформували про ракету курсом на Кіровоградщину.