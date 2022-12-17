Наслідки масованого удару: 42 потяги затримуються – які найбільше

Через атаку по об'єктах критичної інфраструктури України енергопостачання на дільницях Укрзалізниці переривалось. Проте подекуди його вже вдалось відновити.

Відповідну інформацію повідомили в компанії. Також там назвали рейси, які затримуються.

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Як змінився рух поїздів через масовану атаку росіян

Укрзалізниця відновила енергопостачання на усіх головних дільницях і поступово стабілізує рух пасажирських поїздів,

– повідомили в компанії.

За їхніми даними, станом на 10 ранку 17 грудня, затримуються:

24 рейси – на понад годину;

18 – в межах години.

Окрім того, 23 потяги – курсують за графіком. Ба більше, Укрзалізниця не скасувала жодного рейсу далекого сполучення, а також замінила швидкісні поїзди Інтерсіті на потяги зі спальними вагонами на маршрутах:

№712 Київ – Краматорськ;

№732 Київ – Дніпро.

Які рейси затримуються найбільше

За даними Укрзалізниці, із затримками рухаються рейси:

№37/38 Запоріжжя – Київ (+6 годин 21 хвилин);

№91/92 Харків – Одеса (+6 годин);

№191/192 Краматорськ – Одеса (+6 годин);

№3/4 Запоріжжя – Ужгород (+5 годин 37 хвилин);

№31/32 Запоріжжя – Перемишль (+4 години);

№131/132 Дніпро – Львів (+3 години 43 хвилини);

№37/38 Київ – Запоріжжя (+3 години 10 хвилини);

№715/716 Перемишль – Київ (+3 години 08 хвилин);

№1/2 Харків – Івано-Франківськ (+3 години 03 хвилини);

№65/66 Умань – Харків (+2 години 26 хвилин);

№119/120 Запоріжжя – Львів (+2 години 20 хвилин);

№275/276 Київ – Запоріжжя (1 година 40 хвилин);

№45/46 Харків – Ужгород (+1 година 36 хвилин);

№32519/32520 Відень – Київ (+1 година 32 хвилини);

№85/86 Запоріжжя – Львів (+1 година 24 хвилини);

№749/750 Ужгород – Київ (+1 година 21 хвилина);

№23/24 Київ – Хелм (+1 година 10 хвилин);

№93/94 Харків – Хелм (+1 година 09 хвилин);

№87/88 Запоріжжя – Ковель (+1 година 09 хвилин);

№3/4 Ужгород – Запоріжжя (+1 година 06 хвилин);

№5/6 Рахів – Запоріжжя (+1 година 03 хвилини);

№41/42 Дніпро – Трускавець (55 хвилин);

№53/54 Одеса – Дніпро (+53 хвилини);

№129/130 Кременчук – Ворохта (+45 хвилин);

№149/150 Полтава – Чернівці (+45 хвилин);

№21/22 Харків – Трускавець (+42 хвилини);

№119/120 Львів – Запоріжжя (+33 хвилини);

№31/32 Перемишль – Запоріжжя (+33 хвилини).

Ба більше, Укрзалізниці запевнили, що Київська кільцева електричка курсує за графіком.

Що відомо про затримку потягів через масовану атаку Росії