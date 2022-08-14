У низці областей – повітряна тривога: у Дніпрі чули вибух перед сиреною

У багатьох регіонах країни під вечір 14 серпня оголосили повітряну тривогу. Жителі Дніпра повідомляють, що в місті пролунав вибух до того, як почала гудіти сирена.

Вибух нібито чули в Синельниківському районі Дніпра. Проте місцева влада поки це не підтверджувала та не спростовувала. Напередодні окупанти вкотре обстріляли Енергодар.

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В яких областях оголосили тривогу:

Полтавська;

Запорізька;

Кіровоградська;

Дніпропетровська.

Також червона на карті сповіщень загроз Луганщина. Проте там не було відбою ще від 4 квітня. На всій території Дніпропетровщини сповістили про високий шанс ворожих ударів з неба о 17:34. Проте за 5 хвилин до цього в Нікопольському районі попередили про те, що можуть початися артилерійські обстріли.

Приблизно о 17:55 почалися відбої. Проте жителів Нікопольської громади закликали не покидати свої укриття, оскільки загроза артобстрілів ще не зникла. А ще через 5 хвилин тривожні сирени загули не лише в областях, де були раніше, а й на Донеччині та Харківщині.



Карта тривог станом на 17:40 / Скриншот

Нещодавно у Дніпрі були вибухи без тривоги

У ніч на 13 серпня попередили про загрозу удару з неба в низці регіонів. Жителі Дніпра почали писати в соцмережах про те, що чули вибухи як за годину до сирен, так і після них. Також тоді були вибухи у Харкові, які виявилися "прильотами".

У ту ніч росіяни жорстко атакували Дніпропетровщину реактивними системами залпового вогню двох видів. Вони били "Градами" та "Ураганами" по Криворізькому та Нікопольському районах. Цілями були житлові квартали, де зазнали ушкоджень багато цивільних об'єктів.

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