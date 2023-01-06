По всій Україні – повітряна тривога: у Білорусі злетіли винищувачі

6 січня 2023, 12:48
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У п'ятницю, 6 січня, у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Звуки сирен пролунали о 12:48.

Якщо почули сирени – негайно спустіться в укриття. Ворог – цинічний і жорстокий, та неодноразово влучав у цивільні об'єкти.

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Де оголосили повітряну тривогу

  • Одеська область
  • Дніпропетровська область
  • Чернігівська область
  • Харківська область
  • Житомирська область
  • Полтавська область
  • Херсонська область
  • Київська область та місто Київ
  • Запорізька область
  • Донецька область
  • Вінницька область
  • Миколаївська область
  • Кіровоградська область
  • Сумська область
  • Львівська область
  • Черкаська область
  • Хмельницька область
  • Волинська область
  • Рівненська область
  • Івано-Франківська область
  • Тернопільська область
  • Закарпатська область
  • Чернівецька область

Також безперервна повітряна тривога продовжується на Луганщині. А від 11 грудня – і в тимчасово окупованому Криму.

Важливо! Під час повітряних тривог не варто нехтувати своїм життям. Якщо чуєте оголошення про небезпеку – пройдіть в укриття або дотримуйтеся правила "двох стін".

Чому лунає повітряна тривога

Моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що о 12:16 на аеродромі в Мачулищах у Білорусі зафіксували зліт борту ДРЛО А-50У. О 12:40 у повітря піднявся МіГ-31К.

Крім того, на аеродромі в Барановичах о 12:03 та 12:16 зафіксували зліт винищувачів.

Українців попереджають про обстріл на Різдво

  •  Українська розвідка повідомила, що Росія готується до нового масованого обстрілу. Там припустили, що він може відбутися раніше 9 – 10 січня, це залежатиме від того, скільки ракет будуть застосовувати окупанти. У середньому на підготовку обстрілу йде близько двох тижнів.
  • Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів про помітні ознаки підготовки російської армії. Він зазначив, що багато буде залежати від погоди. А також представник розвідки переконаний, що у Росії є свої плани, на які впливають навіть не один і не два фактори.
  • Крім того, наразі в акваторії Чорного моря перебуває лише 3 кораблі країни-агресорки, проте серед них немає жодного ракетоносія. У ЗСУ припускають, що окупанти повернули носіїв ракет у пункти базування для переспорядження, щоб підготувати атаку на Різдво.
  • Також там зазначили, що у російських загарбників все ще є достатньо іранських дронів, які вони використовують останнім часом переважно вночі, сподіваючись, що у темний час доби їх важче помітити.

Автор: Анна Романюк