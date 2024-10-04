У низці областей України лунала тривога: росіяни запускали ракети

4 жовтня 2024, 22:32
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Автор: Анастасія Колеснікова

Окупанти запустили ракети по південних областях України. Вибухи лунали у Миколаєві та Запоріжжі.

Близько 22:00 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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