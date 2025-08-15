Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також У Сумах знову прогриміли вибухи: що відомо про небезпеку

Де лунала повітряна тривога?

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 15:14. Після цього загроза поширилася також на низку північних та східних областей України.

Загроза застосування балістичного озброєння з Курська,

– написали в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 15:15 моніторингові канали не повідомляли про пуски ракет.

Вже о 15:19 Повітряні сили написали про Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

До слова, в ніч на 15 серпня російські війська атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" з Воронезької та Брянської областей. Також ворог використав 97 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.