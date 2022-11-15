У низці областей України – повітряна тривога: негайно вирушайте до укриття

Близько полудня 15 листопада у низці областей України пролунала повітряна тривога. Закликаємо негайно вирушати до укриттів, адже це може врятувати вам життя.

Станом на 12:35 сирени оповіщували про загрозу з неба для мешканців 9 областей нашої країни. Розповідаємо, де оголошували про повітряну тривогу та що стало причиною цього.

Читайте також Зеленський на G20, вибухи на лівому березі Дніпра: хронологія 265 дня війни

В яких областях пролунала повітряна тривога

Запорізька (з 12:32);

Харківська (з 12:32);

Полтавська (з 12:32);

Дніпропетровська (з 12:32);

Херсонська (з 12:32);

Миколаївська (з 12:32);

Донецька (з 12:33);

Одеська (з 12:33);

Сумська (з 12:34);

Луганська області.



Карта повітряних тривог станом на 12:40 / Скриншот карти

Чому увімкнули сирени

У телеграм-каналі monitor повідомили, що існує ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією у режимі радіомовчання. Не виключається також імовірність, що ворог випустить надзвукові ракети з тактичної авіації.

Ризик ракетних ударів зберігається

Згідно з наявною в ОК "Південь" інформацією, загроза зберігається в акваторії Чорного моря. Корабельне угруповання ворога там налічує 10 суден. Відомо, що серед них 1 – підводний ракетоносій. На його борту – 4 ракети типу "Калібр".

Але це не означає, що окупанти з моря можуть випустити лише 4 снаряди. Спостерігалися випадки, коли окупанти виводили судно у відкрите море, здійснювали запуск ракети та заганяли його назад на базу.

Окупанти атакували Запоріжжя

Під ранок 15 листопада російські загарбники атакували ракетами Запоріжжя. Як зазначив глава ОВА Олександр Старух, окупанти, ймовірно, випустили 4 снаряди типу С-300. Ними ворог влучив у передмістя. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих і руйнувань.

Напередодні окупанти атакували важливий об'єкт на Сумщині. За словами глави ОВА Дмитра Живицького, сталося це у понеділок 14 листопада. Ворог атакував підприємство у той час, коли в його приміщенні перебували люди. Загалом зафіксували 19 вибухів. Внаслідок цього трьох постраждалих доставили до лікарні. У них – осколкові поранення.

Варте уваги – Буданов розповів про секретний проєкт ГУР: дивіться відео