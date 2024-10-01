У низці областей України була повітряна тривога: Росія атакувала балістикою

1 жовтня 2024, 13:16
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Автор: Маргарита Волошина

Повітряну тривогу в низці регіонів України оголошували вдень 1 жовтня. В Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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13:36, 01 жовтня

Відбій ракетної небезпеки по областях,
– повідомили у Повітряних силах.

13:33, 01 жовтня

Відбій ракетної небезпеки для Київської та Чернігівської областей.

13:30, 01 жовтня

У Києві пролунав відбій повітряної тривоги.

13:24, 01 жовтня

Станом на зараз повітряну тривогу оголошено на території, Вінницької, Одеської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Запорізької, Харківської, Донецької, а також Київської областей та столиці.
 

13:15, 01 жовтня

"Загроза застосування балістики з північно-східного напрямку! Ракетна небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу", – сповістили у Повітряних силах.

13:13, 01 жовтня

Оборонці неба повідомляють про ракетну небезпеку для Чернігівської та Сумської областей.

13:03, 01 жовтня

Загроза застосування балістики з півдня! Ракетна небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу,
– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.