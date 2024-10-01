У низці областей України була повітряна тривога: Росія атакувала балістикою
Повітряну тривогу в низці регіонів України оголошували вдень 1 жовтня. В Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Відбій ракетної небезпеки по областях, Відбій ракетної небезпеки для Київської та Чернігівської областей. У Києві пролунав відбій повітряної тривоги. Станом на зараз повітряну тривогу оголошено на території, Вінницької, Одеської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Запорізької, Харківської, Донецької, а також Київської областей та столиці. "Загроза застосування балістики з північно-східного напрямку! Ракетна небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу", – сповістили у Повітряних силах. Оборонці неба повідомляють про ракетну небезпеку для Чернігівської та Сумської областей. Загроза застосування балістики з півдня! Ракетна небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу,
– повідомили у Повітряних силах.
– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Відбій ракетної небезпеки по областях,
Відбій ракетної небезпеки для Київської та Чернігівської областей.
У Києві пролунав відбій повітряної тривоги.
Станом на зараз повітряну тривогу оголошено на території, Вінницької, Одеської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Запорізької, Харківської, Донецької, а також Київської областей та столиці.
"Загроза застосування балістики з північно-східного напрямку! Ракетна небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу", – сповістили у Повітряних силах.
Оборонці неба повідомляють про ракетну небезпеку для Чернігівської та Сумської областей.
Загроза застосування балістики з півдня! Ракетна небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу,