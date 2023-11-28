У низці регіонів – повітряна тривога: БпЛА рухаються з Півдня

28 листопада 2023, 03:56
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У низці регіонів у ніч проти 28 листопада пролунала повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про проліт ракети у напрямку Кривого Рогу. Згодом повідомили про рух дронів з Півдня.

Звернімо увагу, що станом на 02:15 повітряну тривогу оголосили на Півдні та Сході України. Пізніше стало відомо, що російські військові запустили ракету у напрямку Кривого Рогу. А вже ближче до 02:25 сирени лунали лише на Миколаївщині та Херсонщині через можливу атаку "Шахедами". Після 3 ночі сирени вмикали і на Вінниччині.

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05:01, 28 листопада

Тим часом у Херсонській області – відбій

04:43, 28 листопада

Тривога дійшла і до Хмельницької області. Туди з Вінницької дістались "Шахеди"

04:14, 28 листопада

Група "Шахедів" на півдні Вінниччини. Напрямок руху – північно-західний

03:59, 28 листопада

ВІдбій прозвучав у Миколаївській області

03:53, 28 листопада

Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Вінницької області

02:23, 28 листопада

Відбій у Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Загроза залишається на Миколаївщині та Херсонщині, де фіксують "Шахеди"

02:20, 28 листопада

Станом на 02:20 повітряну тривогу оголосили в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях.

02:16, 28 листопада

Тим часом повідомляють, що перша група "Шахедів" у Миколаївській області та летить курсом на Захід.

02:15, 28 листопада

Моніторингові канали сповістили, що ціль припинила своє існування у межах Дніпропетровської області. Відтак, локаційно все чисто.

02:09, 28 листопада

Повітряні сили написали: "Увагу! Ракета у напрямку Кривого Рогу!"

02:06, 28 листопада

Крім того, фіксується загроза атаки ворожими ударними БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

02:02, 28 листопада

Повітряні сили попередили про те, що фіксується активність тактичної авіації ворога на південно-східному напрямку. Відтак, існує загроза атаки керованими авіаційними ракетами.

Зауважимо, що в ніч проти 26 листопада російські військові запустили 9 "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська. У результаті бойової роботи протиповірятна оборона Сил оборони України знищила 8 дронів-камікадзе.

 
Автор: Назарій Лазур