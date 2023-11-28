У низці регіонів – повітряна тривога: БпЛА рухаються з Півдня

У низці регіонів у ніч проти 28 листопада пролунала повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про проліт ракети у напрямку Кривого Рогу. Згодом повідомили про рух дронів з Півдня.

Звернімо увагу, що станом на 02:15 повітряну тривогу оголосили на Півдні та Сході України. Пізніше стало відомо, що російські військові запустили ракету у напрямку Кривого Рогу. А вже ближче до 02:25 сирени лунали лише на Миколаївщині та Херсонщині через можливу атаку "Шахедами". Після 3 ночі сирени вмикали і на Вінниччині.

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05:01, 28 листопада Тим часом у Херсонській області – відбій 04:43, 28 листопада Тривога дійшла і до Хмельницької області. Туди з Вінницької дістались "Шахеди" 04:14, 28 листопада Група "Шахедів" на півдні Вінниччини. Напрямок руху – північно-західний 03:59, 28 листопада ВІдбій прозвучав у Миколаївській області 03:53, 28 листопада Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Вінницької області 02:23, 28 листопада Відбій у Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Загроза залишається на Миколаївщині та Херсонщині, де фіксують "Шахеди" 02:20, 28 листопада Станом на 02:20 повітряну тривогу оголосили в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях. 02:16, 28 листопада Тим часом повідомляють, що перша група "Шахедів" у Миколаївській області та летить курсом на Захід. 02:15, 28 листопада Моніторингові канали сповістили, що ціль припинила своє існування у межах Дніпропетровської області. Відтак, локаційно все чисто. 02:09, 28 листопада Повітряні сили написали: "Увагу! Ракета у напрямку Кривого Рогу!" 02:06, 28 листопада Крім того, фіксується загроза атаки ворожими ударними БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей. 02:02, 28 листопада Повітряні сили попередили про те, що фіксується активність тактичної авіації ворога на південно-східному напрямку. Відтак, існує загроза атаки керованими авіаційними ракетами.

Зауважимо, що в ніч проти 26 листопада російські військові запустили 9 "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська. У результаті бойової роботи протиповірятна оборона Сил оборони України знищила 8 дронів-камікадзе.