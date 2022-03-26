No Fly Zone та закрите небо настали раніше, – Єрмак про продаж російськими олігархами літаків

Андрій Єрмак заявив, що дуже важливо, аби Німеччина відкинула прохання Кремля платити за російський газ у рублях. Так само мають діяти інші країни Європи.

Про це він повідомив під час відеозвернення в американському Atlantic Council, інформує 24 канал.

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Глава Офісу Президента зазначив, що трюк Путіна заради зміцнення рубля не повинен спрацювати. Окрім цього, потрібне нафтове ембарго, щоб іще більше обвалити економіку Росії, чим швидше, тим краще.

Закрите небо у Росії настало раніше

Андрій Єрмак зауважив, що "розпродаж розпочався" і російські олігархи вже продають власні літаки.

Що ж, в олігархів – безполітна зона та закрите небо настали раніше. Ми чекаємо, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою,

– додав очільник ОП.

Єрмак звернувся до Atlantic Council: дивіться відео