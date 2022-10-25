На нагородженні Нобелівської премії не буде послів Росії і Білорусі: у комітеті пояснили рішення

Нагородження лауреатів Нобелівської премії відбудеться 10 грудня у Стокгольмі. Однак на церемонію організатори вирішили не запрошувати послів ані Росії, ані Білорусі.

Як пояснили організатори премії, це пов'язано із повномасштабною війною Росії, яку та розв'язала в Україні.

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Кого ще не запросили на церемонію

Як відомо, Нобелівська премія заснована на повазі до науки, культури, гуманізму та інтернаціоналізму. Саме повага є основою для досягнень, які відзначаються та висвітлюються коли і лауреатів, і гостей запрошують на церемонію вручення Нобелівської премії та банкет.

Але з огляду на вторгнення Росії в Україну, Фонд вирішив не запрошувати послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі,

– зазначили організатори Премії.

Reuters також повідомляє, що участь антиімміграційної партії "Шведські демократи" не вітається на бенкеті вручення Нобелівської премії. Вони стали єдиним партійним лідером країни, яких не запросили на цьогорічну церемонію. Все тому, що згідно з "Білою книгою" 18 із 22 членів-засновників партії в 1988 році походили з групи білих расистів Keep Sweden Swedish. Ба більше, близько десяти з них мали зв'язки з фашистськими або нацистськими організаціями.

Лауреатами Премії стали представники Білорусі та Росії

Цьогорічну Нобелівську премію миру отримав український Центр громадянських свобод. Однак поруч з українськими правозахисниками нагородити вирішили й білорусів та росіян. Як пояснили у Нобелівському комітеті, лауреати з України, Білорусі та Росії представляють громадянське суспільство у своїх країнах, а також багато років пропагували право критикувати владу.

На гучний випадок відреагували лауреати з України. Вони зазначили, що це нагородження не має нічого спільного із наративом про "братні народи". Глава Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук заявила, що і в Білорусі, і в Росії зараз при владі диктатори, які чинять багато зла. Натомість керівник білоруського правозахисного центру "Вясна" Алесь Беляцький та представники російського "Меморіалу" – це люди, з якими разом борються проти цієї загрози.

Також вона нагадала, що Беляцький наразі ув'язнений, а "Меморіал" – заборонений. Тому, на її думку, це історія про опір спільному злу.

Натомість в Офісі президента зазначили, що у Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", адже премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю.

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