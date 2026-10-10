"Вороги цивілізації": Трамп обурився через Нобелівську премію миру

Президент США похвалився своїми досягненнями на міжнародній арені та заявив про успішне врегулювання низки збройних конфліктів. Водночас американський лідер різко розкритикував організаторів найвідомішої світової премії за те, що нагороду віддали не йому.

Про це Дональд Трамп заявив під час свого виступу у Нью-Йорку.

Що сказав Трап про Нобелівську премію?

Американський лідер наголосив, що вже зупинив вісім воєн і планує розібратися ще з двома – в Ірані та між Росією й Україною. Як приклад своєї ефективності він навів конфлікт між Азербайджаном і Вірменією, порівнявши власні дії з російським диктатором.

Путін не зміг за 10 років, а я вирішив за два дні,

– сказав Трамп.

Проте найбільше обурення у нього викликало рішення Нобелівського комітету, який цьогоріч присудив премію миру південноафриканській правозахисниці Наві Піллей. Президент США назвав її "загадковою особою", про яку нібито ніхто ніколи не чув.

З огляду на мої досягнення у сфері миру, яких ніхто раніше не мав, це дуже нечесна система,

– образився американський президент.

Він пішов ще далі, назвавши організаторів премії "ворогами цивілізації", а відмову нагородити Сполучені Штати – "незабутньою плямою на репутації Норвегії". Трамп також пригрозив, що Америка цього не забуде, і додав, що війни від Корейського півострова до Тайваню не спалахнули виключно завдяки його зусиллям.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 9 жовтня запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Нові обмеження передбачають заборону на операції із судом і можливість покарання компаній, які надають йому послуги.

Рішення ухвалили на тлі тривалого невдоволення США діяльністю МКС, зокрема через ордери на арешт ізраїльських посадовців, серед яких прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Як повідомляє Reuters, оголошення про санкції пролунало через кілька годин після того, як колишня суддя МКС отримала Нобелівську премію миру. Цей крок може загострити дипломатичні відносини Вашингтона з європейськими союзниками, які входять до числа держав-учасниць суду.