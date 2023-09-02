Нарешті вказали на її місце: що означає відмова від Росії Нобелівського фонду та МОК

Нобелівський фонд після хвилі критики вирішив відкликати запрошення на церемонію вручення Нобелівської премії послам Росії та Білорусі. Також Міжнародний олімпійський комітет не дозволив спортсменам з держав-агресорок взяти участь у змаганнях.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що така реакція у світовій спільноті позитивна для українського суспільства. Це вкотре показує, що жодні провокації Росії не змусять світ відвернутися від України.

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Світ залишається з Україною

За словами Чаленка, "імунна" система цивілізованого світу спрацювала правильно. Широкомасштабна хвиля обурення змусила організаторів Нобелівського фонду відмовитися від першочергових ідей. Тобто думки, що "від України всі втомилися" – просто нікчемна. Ця ситуація показала, що світ залишається з Україною. І якби Росія не намагалася всюди запускати своїх агентів та намагатися усе "підробити" під себе, очевидно, що у неї нічого не вдається.

Звичайно ми маємо, наприклад, представників режиму Орбана в Угорщині. Ми бачимо таких персонажів часто. Але якщо говорити про загальну картину, то світ залишається з Україною і це має сьогодні навпаки посилити нашу боротьбу з російською агресією,

– підкреслив політолог.

Що означає недопуск росіян та білорусів до Азійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет не допустив спортсменів з Росії та Білорусі до Азійських ігор. Це позитивний сигнал для України. Чаленко також нагадав про ситуацію з українською фехтувальницею Ольгою Харлан, яку спочатку дискваліфікували організатори турніру, а згодом скасували рішення.

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Зауважте! 27 липня Ольга Харлан на чемпіонаті світу перемогла росіянку Анну Смірнову і відмовилася потиснути їй руку після поєдинку. Та демонстративно чекала пів години, сидячи на стільці, щоб Харлан повернулася і все ж потисла їй руку.

Проте українка цього не зробила й отримала дискваліфікацію від організаторів турніру. 28 липня FIE призупинила дискваліфікацію Харлан. Водночас Міжнародний олімпійський комітет надав українській фехтувальниці ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Якщо вони дозволять росіянам та білорусам (брати участь в Азійських іграх – 24 Канал), то що це буде? Це буде шквал негативу, соціальні мережі також будуть негативно відгукуватися про МОК. Тоді МОК поринатиме в політику, а вони цього дуже бояться. Попри те, які фінанси вкладає Росія через своїх олігархів чи треті країни в спортивні та наукові структури – показує, що рівень лобізму Росії у світі продовжує падати,

– підкреслив політолог.

Разом з тим продовжує падати російська економіка та будь-які плани щодо володарювання на геополітичній арені. Зрештою, якщо росіян вже ізолюють від Азійських ігор, то можна уявити, що буде з Олімпійськими іграми.

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