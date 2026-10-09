Лауреаткою Нобелівської премії миру 2026 року стала Наванетхем "Наві" Піллей

Норвезький Нобелівський комітет ухвалив рішення присудити Нобелівську премію миру 2026 року Наванетхем "Наві" Піллей. Нагороду призначили за її послідовні зусилля у зміцненні миру та розвитку міжнародного права.

Про це повідомляє офіційна сторінка "Nobel Prize" у мережі X.

Що відомо про лауреатку?

Відповідне рішення оголосив Норвезький Нобелівський комітет. Представники організації відзначили важливий внесок лауреатки у збереження правопорядку та міжнародної стабільності.

У заяві наголошується, що діяльність Наванетхем "Наві" Піллей зосереджена на підтримці міжнародного права та захисті фундаментальних людських цінностей. Її зусилля сприяли зміцненню правових механізмів та розвитку мирного співіснування.

Відомо, що Наванетхем Піллей народилася 1941 року в Дурбані в родині індійського походження та виросла за часів апартеїду в Південній Африці. Вона стала однією з перших жінок індійського походження в країні, які здобули право займатися адвокатською практикою, захищала противників апартеїду та боролася проти дискримінаційних умов утримання у в'язницях. Після падіння режиму апартеїду Піллей працювала суддею Міжнародного трибуналу щодо Руанди, де долучилася до формування важливих правових прецедентів.

Згодом вона була суддею Міжнародного кримінального суду, а з 2008 до 2014 року обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини. Пізніше Піллей очолювала комісію ООН, яка розслідувала порушення прав людини в Ізраїлі та на палестинських територіях.

Церемонія вручення нагороди традиційно відбудеться в Норвегії. Лауреатка отримає медаль, дипломи та грошову винагороду за видатну діяльність на міжнародній арені.

Нагадаємо, 8 жовтня оголосили лауреатку Нобелівської премії з літератури 2026 року – нею стала 76-річна канадська письменниця Енн Карсон. Нагороду їй присудили за сміливу й новаторську творчість, яка поєднує сучасну літературу з класичною традицією. Її твори тісно пов'язані з давньогрецькою літературою, міфологією та класичною філологією.