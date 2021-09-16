Ночами і у вихідні: перед ліквідацією ДАБІ видала сотні дозволів на будівництво

16 вересня 2021 , 17:29
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Джерело:

Реєстр будівельної діяльності

Кабмін на засіданні 15 вересня затвердив постанову ліквідувати Державну архітектурно-будівельна інспекцію (ДАБІ). Перед припиненням своєї діяльності організація дуже поспішала видати дозволи – за останні два тижні понад 400.

Відповідна інформація є у даних Реєстру будівельної діяльності. Документи видавали на вихідних та ночами.

До теми В останній день роботи: ДАБІ дозволила збудувати ЖК на території київського університету

ДАБІ видала понад 400 дозволів за останні тижні роботи

Згідно з даними реєстру ДАБІ видала 431 дозвіл на будівництво. Це трапилось всього за останні 14 днів роботи у вересні. 

Експерт з містобудування Георгій Могильний на своїй сторінці в фейсбуці розповів, що ДАБІ видає дозволи навіть вночі, зокрема мовилось про ніч з 14 на 15 вересня. 

За три години, що минули з мого попереднього допису, ДАБІ ще 14 дозволів на будівництво видало. Один вже сьогодні встигли, хоча цього "сьогодні" навіть години ще не пройшло,
 написав експерт вночі 15 вересня.

Перед тим, 14 вересня, він підсумував: "Для порівняння – за попередні 8 місяців вони видали 1621 дозвіл. Тобто, 14 останніх днів перед ліквідацією дорівнюють 2 місяцям звичайної роботи". Станом на 14 вересня, експерт писав про 405 дозволів. 

Зверніть увагу! В останні день роботи, 15 вересня, ДАБІ видала дозвіл на будівництво житлового комплексу на території Національного авіаційного університету в Києві. Там має з'явитися містечко на понад 1600 квартир, попри генеральний план. 

Коротко про ліквідацію ДАБІ

Автор: Діана Квасневська