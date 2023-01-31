Ногайський народ заявив про сучасний геноцид в Астрахані та бажання відділитися від Росії

Росія поневолює корінні народи, які проживають на її території. Ба більше, вона чинить геноцид. І робить це зараз, силою відправляючи чоловіків воювати в Україну.

На цьому наголосив Анвар Курманакаєв під час 5-о Форуму вільних народів пост-Росії, передає 24 Канал. Він підкреслив, що Росія здійснює сучасний геноцид.

Читайте також Маємо зробити все, аби до літа Крим повернувся додому, – Буданов

Росія тримає народ у бідності та гніті

За словами Курманакаєва, на території Росії мешкає близько 200 тисяч корінного ногайського населення. І на його основі, підкреслив він, прагнуть створити Ногайську республіку в Астрахані.

Це дозволило б звільнитися від гніту та бідності. Особливо на тлі того, наскільки багатим є цей край. Він зауважив, що на території Астраханської області видобувають нафту та газ у величезній кількості. Але зиску з цього місцеві мешканці не отримують взагалі.

Усе вивозять до Москви, місцеве населення перебивається. Вони їздять всюди, шукають роботу. Це вже сьогоднішній геноцид,

– наголосив він.

Також, за словами Курманакаєва, мешканці Астрахані одними з перших були відправлені на фронт. На вірну смерть Путін погнав близько 5 тисяч молодих хлопців, і це на 100 тисяч населення. І це, наголошує він, – геноцид.

"Тому я хочу припинити цей геноцид. Скільки можна? Пора вже з цією імперією розібратися, поділити та віддати корінним народам свої землі. Щоб кожне керував своєю долею, був вільним. Лише вільні нації можуть щось створювати А такі "імперії" ще нічого не створили", – підкреслив він.

Перемога України деокупує Чечню

У цьому переконаний чеченський політичний діяч Ахмед Закаєв. Відповідну думку він озвучив під час цього ж Форуму. Він зазначив, що зараз за Україну воюють найкращі представники поневолених, а також окупованих народів Кавказу. Вони стоять пліч-о-пліч з нашими воїнами та допомагають деокупувати нашу державу.

Закаєв переконаний, що "мужня та героїчна відсіч української армії російським загарбникам", а також допомога світової спільноти дозволить зламати хребет російським агресорам.