У нього непогані шанси, – політолог про президентські наміри Разумкова

Дедалі частіше лунають тези, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков може претендувати на посаду президента України. Його кандидатура може зацікавати суспільство.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що шанси у Разумкова – "50 на 50".

До теми Разумков оцінюватиме ситуацію, – Фесенко про наміри спікера йти в президенти

Давидюк: Разумков – відкриття в політиці

За словами політолога, Дмитро Разумков – відкриття в політиці, зокрема в команді Володимира Зеленського. Це "спадковий політик".

У нього непогані шанси. Разумков цікавий. Він зараз набирає обертів. Подивимось, яким рейтинг буде через рік,

– зауважив Давидюк.

Політолог наголосив, що спікер Верховної Ради розкрився зі сторони, з якої українці його не знали. Проте найголовніше – це те, що він має довіру українців. Водночас Давидюк вважає, що Зеленський у Разумкові бачить потенційного конкурента.

Зараз намагаються лобами стикати Зеленського і Разумкова,

– розповів політолог.

На думку Давидюка, це неправильна позиція. Адже Разумков не переходив дорогу президенту, але і не став його "маріонеточним спікером".

Цікаво Менше, ніж віцеспікери: скільки за час роботи у Раді заробив Дмитро Разумков

Кличко і Гройсман – конкуренти спікеру

Політолог вважає, що одними з головних конкурентів спікера Верховної Ради є зовсім інші політики –Зеленський не є першим.

"Разумков не стільки конкурент Зеленському, він швидше конкурент Кличку і Гройсману, оскільки вміщує альтернативних кандидатів не зі старих ніш", – пояснив політолог.

За даними соцгрупи "Рейтинг", якби найближчим часом відбулися нові вибори президента, то 27,2% українців проголосували б за Володимира Зеленського. П'ятого президента Петра Порошенка підтримали б 15,9%, а Юрія Бойка – всього 14,6%.

Давидюк зауважив, що Кличко та Гройсман є "старими" політиками. Вони мають свій електорат, але навряд чи зацікавлять більшість виборців.

Є альтернативні політики, які можуть прийти на заміну. Вони можуть знайти частину свого електорату. Якраз таки Разумков перебуває в цій таргетованій ніші,

– відзначив політолог.

Микола Давидюк про Дмитра Разумкова як президента: дивіться відео

Довіра до Разумкова: коротко