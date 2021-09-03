У нього непогані шанси, – політолог про президентські наміри Разумкова
Джерело:24 канал
Дедалі частіше лунають тези, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков може претендувати на посаду президента України. Його кандидатура може зацікавати суспільство.
Про це в ефірі 24 каналу повідомив політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що шанси у Разумкова – "50 на 50".
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Давидюк: Разумков – відкриття в політиці
За словами політолога, Дмитро Разумков – відкриття в політиці, зокрема в команді Володимира Зеленського. Це "спадковий політик".
У нього непогані шанси. Разумков цікавий. Він зараз набирає обертів. Подивимось, яким рейтинг буде через рік,
– зауважив Давидюк.
Політолог наголосив, що спікер Верховної Ради розкрився зі сторони, з якої українці його не знали. Проте найголовніше – це те, що він має довіру українців. Водночас Давидюк вважає, що Зеленський у Разумкові бачить потенційного конкурента.
Зараз намагаються лобами стикати Зеленського і Разумкова,
– розповів політолог.
На думку Давидюка, це неправильна позиція. Адже Разумков не переходив дорогу президенту, але і не став його "маріонеточним спікером".
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Кличко і Гройсман – конкуренти спікеру
Політолог вважає, що одними з головних конкурентів спікера Верховної Ради є зовсім інші політики –Зеленський не є першим.
"Разумков не стільки конкурент Зеленському, він швидше конкурент Кличку і Гройсману, оскільки вміщує альтернативних кандидатів не зі старих ніш", – пояснив політолог.Зверніть увагу! За даними соцгрупи "Рейтинг", якби найближчим часом відбулися нові вибори президента, то 27,2% українців проголосували б за Володимира Зеленського. П'ятого президента Петра Порошенка підтримали б 15,9%, а Юрія Бойка – всього 14,6%.
Давидюк зауважив, що Кличко та Гройсман є "старими" політиками. Вони мають свій електорат, але навряд чи зацікавлять більшість виборців.
Є альтернативні політики, які можуть прийти на заміну. Вони можуть знайти частину свого електорату. Якраз таки Разумков перебуває в цій таргетованій ніші,
– відзначив політолог.
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Довіра до Разумкова: коротко
- За дослідженням Центру Разумкова за 29 січня до 3 лютого 2021 року, найбільше українців довіряють саме спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову. Його рейтинг довіри становив 32%, хоч 53% не довіряють.
- На другій сходинці після голови Верховної Ради опинився президент Володимир Зеленський.