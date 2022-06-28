"Ногу розірвало": перші емоції очевидців на цинічний удар Росії у звичайний двір Харкова

Російські окупанти минулої доби обстріляли житлові квартали Харкова. Внаслідок ворожих атак загинули 9 людей, ще близько 30 – постраждалих, серед них 5 дітей. Перші емоції людей, які на власні очі бачили удари, – дивіться у статті.

На місці події побувала кореспондентка 24 каналу Анна Черненко. За її словами, ввечері 27 червня ворог хаотично обстрілював касетними снарядами житлові райони Харкова.

До теми По Сумщині "прилетіло" понад 200 снарядів, у Харкові зруйновано школу: як минула доба в Україні

Кількість загиблих у Харкові зросла

Вона розповіла, що напередодні повідомляли про 5 загиблих, проте зараз кількість жертв збільшилася до 9. Ще понад 30 людей отримали поранення, серед них 5 дітей від 8 до 12 років.

Коли снаряди накриди звичайні двори Харкова, у Салтівському районі загинув чоловік, який перебував у своїй квартирі.

Водночас у Немишлянському районі міста під обстріл потрапили люди, які знаходилися у дворі – хтось сидів на лавці, хтось вигулював собаку, хтось повертався додому, діти гралися на майданчику.

Перші емоції очевидців на після удару в Харкові

Харків’янин Сергій розповів, що він повертався додому і побачив, як чоловік вигулював собаку.

Той присів на лавку, біля якої прилетів снаряд, йому осколками розірвало ногу. Він впав, я до нього підбіг. Потім побіг додому за еластичним бинтом та накладками, щоб зупинити кров до приїзду швидкої,

– згадує він.

Інший мешканець Максим зізнається, що почув спочатку два прильоти, він пішов у ванну, коли почув ще один гучний удар.

"Піднялася пилюка, вилетіли вікна в будинку. Я побіг вниз, зустрів сім’ю та побіг у підвал", – каже він.

Рятувальники ДСНС наголошують, що окупанти касетними боєприпасами влучили у дитячий майданчик та двір будинку. Серед поранених у Немишлянському районі – четверо дітей. Правоохоронці додають, що ворог бив "всліпу" – просто куди потраплять снаряди.

Це було близько 18 години вечора. Вже близько опівночі Харків знову обстріляли ракетами. Там повністю згорів автосалон та школа, також постраждали житлові будинки.

За словами журналістки, ніч у Харкові знову пройшла неспокійно. Зранку 28 червня знову лунали вибухи, але наразі невідомо, що це було.

Перші емоції свідків та кривавий удар окупантів у двір Харкова: відео



Раніше голова ОВА Олег Синєгубов наголосив, що ворог свідомо тероризує мирних жителів. Російські окупанти б'ють по вулицях та дворах. Страждає виключно цивільна інфраструктура. Він закликав людей бути максимально обережними та без нагальної потреби не виходити на вулиці.

Додамо, що 27 червня російські окупанти також завдали удару по ТРЦ у Кременчуку. Там спалахнула масштабна пожежа. На момент удару ракет у ТРЦ перебували понад тисячу мирних українців. Станом на 13:00 28 червня відомо про 20 загиблих та близько 60 поранених.