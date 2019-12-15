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      Нормандська перемога Зеленського та санкції проти "Північного потоку-2": блоги тижня

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      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – плоди нормандського формату, як вплинуть нові санкції на "Північний потік-2" та обшуки в будинку дружини Труханова.

      1. Зеленський vs Путін: нічия на чужому полі

      зеленський путін

      Справді історична зустріч у Нормандії керівників України, Німеччини, Франції та Росії довго тримала в напрузі українське суспільство. Підготовка до зустрічі, самі переговори та отриманий результат цілком можна порівняти, з моєї точки зору, з початком відбірного турніру до Євро-2020 збірної України з футболу.

      Більше матеріалів про нормандську зустріч.

      2. Передноворічні санкції для "Північного потоку-2": як вони вплинуть на будівництво газопроводу

      північний потік 2

      Проголосовані учора Конгресом санкції проти "Північного потоку-2" – це не передріздвяний подарунок Україні від американських законодавців, але відчуття від того не менш святкові.

      Ще більше матерілів про "Північний потік-2".

      3. "Пістолeт і 300 тисяч доларів": в Антикорсуді показали відeо з обшуку на дачі дружини Труханова

      труханов обшуки

      У Вищому антикорупційному суді, дe розглядають справу щодо нeдостовірного дeкларування на суму близько 55 мільйонів гривeнь міського голови Одeси Гeннадія Труханова, почали досліджувати докази сторони обвинувачeння. У суді оприлюднили відeо з обшуку у його колишньої дружини Тeтяни Колтунової.

      Більше матеріалів про Геннадія Труханова та справи, в яких фігурує очільник Одеси.

      4. Письмо из Луганска: каких результатов все еще ждут в оккупации от нормандской встречи

      луганськ нормандська зустріч

      Все очень условно, но каждый из уехавших из оккупированной части Луганской области надеялся, что переговоры где-то в верхах решат вопросы каждого из них здесь.

      Больше материалов из Луганска – смотрите здесь!

      5. Спонсор терроризма и газовый контракт на условиях "Нафтогаза": детали санкционных законов США

      санкції

      В США приняты санкционные законы, часть из которых прямо касаются России. Во-первых, вводятся санции по "Северному потоку-2".

      Еще больше материалов о санкциях.

      Читайте також: Вбивство Павла Шеремета: військовий музика та лікарка – завербовані російські агенти?

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини України Володимир Путін Новини політики Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський Північний потік-2 Санкції Публікації Геннадій Труханов
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