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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      Артем Овдієнко

      Вбивство Павла Шеремета: військовий музика та лікарка – завербовані російські агенти?

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      Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко / Колаж 24 каналу

      Утримання за ґратами без жодних альтернатив, а саме, узяття на поруки чи можливості внесення застави – такий запобіжний захід вимагає прокуратура для обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

      І без перебільшення можна стверджувати, що учорашній брифінг поліції та назагал оприлюднені обвинувачення мали ефект шоку, адже слідство назвало підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета: закладання вибухівки в автівку закинули відомому військовому музиканту Андрію Антоненку та дитячому кардіологу Юлії Кузьменко.

      Зверніть увагу! Яні Дугарь, яку підозрюють у вбивстві Павла Шеремета, обрали запобіжний захід

      Українське суспільство миттєво розділилося – хтось наведені копами докази сприйняв як достатні і досить правдиві, а хтось назвав їх сфабрикованими виключно для дискредитації волонтерів та військових.

      Я маю свою власну точку зору, якою хочу зараз поділити. Це будуть лише нічим не підтверджені мої власні припущення, тільки так їх і сприймайте. Також маю зазначити, по-перше, до оголошення вердикту суду усі обвинувачені є лише підозрюваними і згодом вони дійсно можуть бути визнані винними. Але також усі закиди їм можуть бути визнані безпідставними, тому вже зараз вважати їх вбивцями Павла Шеремета – не можна! По-друге, висловлюючи будь-які сумніві щодо розслідування й закидів обвинуваченим я у жодному разі не намагатимусь їх виправдати чи відбілити, якщо їхню провину обвинувачених доведуть, то я першим вимагатиму їм покарання, адже певен – жодні попередні заслуги на війні не дають права вчиняти потому злочини.

      З одного боку треба чітко розуміти, що наші правоохоронні органи та суди себе дискредитували – маємо численні приклади того, як вони фабрикували справи й призначали винуватими випадкових козлів відпущення. Так було, зокрема, у справі вбивства Катерини Гандзюк, коли схопили й заґратували людину із залізним алібі, але топ-правоохоронці наввипередки кинулися радо звітувати про результат і вимагати вибачень від тих, хто мав сумніви в ефективності слідства. Була справа Савченко-Рубана із "залізобетонними доказами" і ми ж пам'ятаємо чим їхнє заґратування та суд закінчилися? Нічим, їх відпустили. Веду до того, що довіра до правоохоронців в українському суспільстві підірвана, тому наведені вчора докази викликають певний скепсис.

      З іншого боку, не думаю, що Арсен Аваков ризикнув би витягнути президента на брифінг зі сфабрикованими доказами. Гадаю, що все ж таки обвинувачення мають під собою реальне підґрунтя.

      До слова: Вбивство Шеремета: що робити з непрямими доказами?

      Знайомі обвинувачених не вірять в почуте й описують їх, як патріотів та героїв. А як інакше? На те вони й друзі, щоб славити й вірити у своїх побратимів.

      Як на мене найслабкіший момент у всій цій історії з обвинуваченням – це мотив. Адже так і не була дана чітка відповідь, навіщо музиканту й лікарці вбивати журналіста. Начеб-то заради "дестабілізації ситуації в країні". Але, по-перше, не таким вже й відомим був Павло Шеремет серед пересічних українців, щоб його смерть "дестабілізувала ситуацію". А по-друге, й Антоненко, й Кузьменко були радше прихильниками тодішнього президента Петра Порошенка, то ж навіщо у 2016 році їм потрібна була "дестабілізація" – взагалі незрозуміло.

      Маю припущення, що єдиною версією, яка пояснює мотив вбивства Павла Шеремета – це те, що вони були завербовані російськими спецслужбами і відпрацьовували замовлення Кремля. Якраз Кремлю і цікава була дестабілізація ситуації вибухами у середмісті української столиці, саме Кремлю цікава була б смерть журналіста, відомого "запарєбріком" книжкою, написаною у співавторстві із ворогом Путіна Борисом Нємцовим.

      Але це моє припущення може бути підтверджене щиросердним зізнанням самих обвинувачених. Та навіть щодо них будуть сумніви, чи не вибили те зізнання з них силою – немає у нас довіри до правоохоронних органів. Так само, як і до судів, тому навіть у разі обвинувального вироку не усі йому повірять.

      Відтак, єдине що може нас усіх заспокоїти і дасть нам відповіді на численні питання – це анонсований президентом Володимир Зеленським наступний брифінг правоохоронців, де вони мають назвати замовників вбивства Павла Шеремета.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Вбивство Павла Шеремета Яна Дугарь Арсен Аваков Юлія Кузьменко Андрій Антоненко Riffmaster
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