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      Нормандский саммит показал настоящего Зеленского

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      Владимир Зеленский попал в ожидания 25% / Getty images

      Зеленский развеял одну из главных претензии к себе, как президенту: ценностную невнятность. Опыт - дело наживное. А как быть со связью с олигархами?

      Октябрь 2016 года. В Берлине проходит заседание Нормандской четверки. Главы государств договариваются о разведении войск на трех участках фронта – в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Говорят о разработке закона об особом статусе Донбасса. Спустя год произойдет обмен "удерживаемыми лицами". 73 на 233.

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      Спустя три года место Франсуа Олланда занял Эммануэль Макрон. Место Петра ПорошенкоВладимир Зеленский. Но в остальном перемен никаких. Обещают развести войска на трех участках фронта. И провести обмен.

      Украина вновь привыкает к своему президенту. Этой весной на выборах победу одержал "антиПорошенко". Но на саммите в Париже шестой президент Украины отличался от пятого лишь эстетически. В остальном он говорил так же, как и его предшественник. Зраду ждали, но она не пришла.

      Мы продолжаем обсуждать персоналии, хотя стоило бы – повестки. Потому что победителем по итогу может считаться повестка суверенитета. Та самая, которая весной соперничала с повестками "холодильника" и "капитуляции". Та самая, которая, по итогу, осталась в меньшинстве. Но именно она, в результате, оказалась триумфатором. Переделав под себя человека, который еще недавно обещал стране скорый мир.

      Повестка суверенитета переделала под себя человека, который еще недавно обещал стране скорый мир.

      И главный вопрос в том, что будет дальше.

      Нужно понимать простую вещь. Если бы партии "Слуга народа" не существовало, Юлия Тимошенко и Виктор Медведчук на парламентских выборах получили бы существенно больше голосов. За президентскую силу шли голосовать избиратели обоих лагерей. Одни видели в Зеленском человека, который договорится с Москвой (35% его избирателей ждали мира и дружбы с Россией). Другие рассчитывали на снижение тарифов и рост соцвыплат.

      Но пока что президент страны успел попасть в ожидания лишь тех, кто голосовал за его главного оппонента.

      Эти люди еще недавно выходили на акции протеста. Требовали не допустить капитуляцию. Привыкали к статусу "меньшинства". После саммита в Париже им впору вновь выходить на улицы – но уже не "против", а "за". Потому что их ряды внезапно пополнил человек, которого они не выбирали.

      Инерция неизбежна. Зеленский всю весну и лето предпочитал давать максимально неконкретные ответы на максимально конкретные вопросы. Все уличные митинги были ничем иным, как попыткой эти самые ответы получить. Теперь они есть. Отныне президенту и избирателям вновь предстоит привыкать друг к другу.

      Трансформация неизбежна. Потому что от президентского лагеря ожидаемо будут откалываться все те, кто ждал от Зеленского капитуляции и уступок. Те, кто хотел вернуться в 2013-й. Те, кто считал Украину последних шести лет – временной девиацией, которая обречена проиграть.

      Впрочем, дробиться станут не только президентские 73%. Точно так же трансформация ждет и те самые 25% голосов, доставшиеся во втором туре пятому президенту. Потому что среди них есть голоса как тех, кто голосовал адресно за Петра Порошенко, так и тех, кто поддерживал повестку суверенитета. Первые во время парламентской гонки подарили партии экс-президента 8% голосов. А остальные распределились между другими партийными проектами. Тем более, что повестку суверенитета уже предлагали сразу несколько игроков – от объединенных националистов до партии "Голос".

      С самого начала главные претензии к Владимиру Зеленскому сводились к трем пунктам: ценностная невнятность, неопытность и связь с олигархами. Саммит в Париже внес определенную ясность по поводу первого пункта. Практика международных переговоров может рано или поздно избавить от претензий по поводу второго. И теперь шестому президенту предстоит пройти испытание третьим пунктом.

      Потому что у украинских олигархов и Владимира Путина есть много общего. Все они искренне убеждены, что Украина принадлежит именно им. Все они не прощают попыток ограничить свою аппетиты. Все они умеют затейливо мстить. Пятый президент Украины в этом смысле мог бы многое рассказать шестому.

      Впрочем, возможно и не потребуется. Возможно, он и сам скоро узнает. Или нет.

      Источник: ЛІГА.net

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський Публікації Статті Петро Порошенко
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