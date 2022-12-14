"Щоб замінити ті, які знищила Росія": Норвегія передасть 10 мостів вартістю 3 мільйони доларів

Норвегія передасть Україні 10 мостів, щоб замінити ті, які знищила Росія. Загальна вартість допомоги – 3 мільйони доларів.

Норвегія розуміє, наскільки критичними є руйнування мостів і чому їх потрібно відновити якнайшвидше.

Увага Росія підриває мости на окупованих територіях

Російська війна цинічно знищила важливі частини інфраструктури в Україні. Щоб доправити їжу, воду та ліки, а також поранених українців до лікарні, Україна повністю залежить від функціонування дорожньої мережі,

– зазначив міністр закордонних справ Аннікен Гюітфельдт.

Мости у буквальному сенсі привезуть до України

Норвегія відправить 32 трейлери, які завантажені конструкційними елементами мостів. За доправлення відповідає Норвезьке управління державних доріг.

Вартість мостів покриють із гуманітарного бюджету норвезького Міністерства закордонних справ.

Скільки мостів зруйнувала Росія за час вторгнення

Раніше Норвегія виділила майже 15 мільйонів євро до Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine) на 2023 рік. Норвегія стала першою країною за межами ЄС, яка зробила фінансовий внесок до Європейського фонду миру.

Лише під час втечі росіян з Херсонщини окупанти знищили щонайменше 7 важливих великих мостів – 4 з них через річку Дніпро. Наприклад, росіяни зруйнували автомобільний і залізничний мости, які розташовані на дамбі в Новій Каховці.

За підрахунками "Укравтодору", зараз через бойові дії в країні зруйновано 341 штучну споруду: мости і шляхопроводи. З них на дорогах державного значення – 150.

Мости та дороги дійсно є критично важливими для евакуації українців, перевезення гуманітарних вантажів.