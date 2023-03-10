Норвегія у співпраці зі США передає Україні ще 2 взводи NASAMS

Норвегія передасть Україні ще 2 повністю укомплектовані взводи системи ППО NASAMS. Це відбудеться у співпраці зі Сполученими Штатами.

Про це мовиться в заяві уряду Норвегії. Варто зауважити, що міністр оборони країни 10 березня був з візитом у Києві. Там він зустрівся зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим та президентом Володимиром Зеленським.

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Норвегія передає Україні ще два взводи NASAMS

Норвегія у співпраці зі Сполученими Штатами надасть Україні дві повноцінні вогневі установки NASAMS.

Україна постала перед критичною необхідністю захищатися від ракетних ударів, і Норвегія допоможе у цьому,

– зазначив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Дві вогневі установки NASAMS, які Норвегія передасть у співпраці зі Сполученими Штатами, стануть доповненням до 2 установок, наданих США минулої осені.

Українську ППО ще необхідно посилювати

Взвод налічує 3 – 4 пускові установки, кожна з яких несе 6 ракет AMRAAM, а також радіолокаційну станцію, пункт керування вогнем та ще одиницю техніки з електрооптичною камерою

ЗРК NASAMS довели свою ефективність як система протиповітряної оборони. Додавання ще двох вогневих установок значно покращить здатність нашої держави захищати свої міста і критично важливі об'єкти інфраструктури від російських ракетних атак. Норвегія також навчить український персонал обслуговувати та експлуатувати систему.

"Раніше Норвегія вже надавала обладнання та тренінги в рамках американської допомоги Україні за програмою NASAMS. Ці пожертви були високо оцінені та сприяли відбиттю ракетних атак", – додав Грам.

За його словами, продовження російських атак на українську інфраструктуру підкреслює необхідність подальшого вдосконалення протиповітряної оборони України.

"Україна неодноразово зверталася до міжнародних партнерів з проханням надати більше і кращі системи протиповітряної оборони", – зауважив міністр оборони Норвегії.

За інформацією NRK, Норвегія надає пускові установки, а США – радіолокаційні станції для них. Норвегія також зробила свій внесок у підготовку до розгортання двох взводів, які раніше надали США.