Флешмоб продовжується: Норвегія теж почала збирати гроші на Bayraktar для ЗСУ

Норвегія заявила, що почала збирати гроші на безпілотника для ЗСУ. Мовиться про турецький Bayraktar.

Відповідна інформація з'явилась на норвезькій краудфандинговій платформі. Про це стало відомо 18 липня.

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Норвегія збирає гроші на Bayraktar для України

Національну кампанію зі збору коштів на Bayraktar TB2 для України запустив норвезький адвокат Бенгт Ерік Уолдоу, розмістивши повідомлення.

Він пригадав, що Литва зібрала на один Bayraktar за три дні, Польща збирає на Bayraktar, а Україна зібрала на три Bayraktar за кілька днів. Адвокат закликав Норвегію зробити те саме.

Дамо Bayraktar від норвежців українському народу – виявіть солідарність у боротьбі України проти Путіна,

– пояснив Уолдоу.

Він також додав, що Норвегія має перемогти в цьому шведів. Відомі також умови збору:

прийом донатів від 10 норвезьких крон – тобто від 1 долара;

перша тисяча волонтерів має право голосувати за ім'я Bayraktar для України;

якщо за 80 днів не зберуть суму, то гроші передадуть у фонд допомоги Україні при українському посольстві в Норвегії.

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Bayraktar від інших країн: коротко

Литва зібрала гроші на турецький безпілотник Україні Bayraktar. Компанія вражена діями людей та вирішила передати безпілотник нам безплатно.

8 липня Офіс Президента повідомив, що Bayraktar вже в Україні.

28 червня польський журналіст Славомір Сераковський також почав збір коштів на Bayraktar, надихнувшись прикладом України та Литви. Необхідні 22,5 мільйона злотих планують зібрати за 30 днів. 10 липня вже вдалось зібрати 9 мільйонів злотих.

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