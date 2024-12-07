Макрон відкрив легендарний Нотр-Дам: як відбувалася історична подія

Увечері 7 грудня нарешті відбулася подія, на яку світ чекав довгих 5 років. У Парижі відкрили Нотр-Дам після реставрації. 24 Канал вів текстову онлайн-трансляцію.

Багато хто пам'ятає страшні кадри пожежі в соборі у 2019 році, а також те, як падав шпиль, охоплений вогнем. Еммануель Макрон запросив на урочисте відкриття світових лідерів, у тому числі Володимира Зеленського. Український президент зустрівся у Парижі з Трампом.

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Як у Парижі відкривали собор Нотр-Дам 7 грудня