Макрон відкрив легендарний Нотр-Дам: як відбувалася історична подія
Увечері 7 грудня нарешті відбулася подія, на яку світ чекав довгих 5 років. У Парижі відкрили Нотр-Дам після реставрації. 24 Канал вів текстову онлайн-трансляцію.
Багато хто пам'ятає страшні кадри пожежі в соборі у 2019 році, а також те, як падав шпиль, охоплений вогнем. Еммануель Макрон запросив на урочисте відкриття світових лідерів, у тому числі Володимира Зеленського. Український президент зустрівся у Парижі з Трампом.
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Як у Парижі відкривали собор Нотр-Дам 7 грудня
Щоб відтворити каркас даху, знадобилися дві тисячі дубів. А що вже говорити про шпиль, про ту кількість фарби, яку ми використали, щоб зберегти цю легенду крізь століття. Усі, хто доклався до відбудови, – ви всі дали нам приклад, щоб показати, що можуть робити великі нації. Цей собор був також щасливою метафорою того, що таке нація і яким має бути братерство народу, впевненого, що він може зробити великі вибори. Нотр-Дам каже нам, що наші найсміливіші мрії можуть бути реалізовані. Цей собор нагадує нам, що ми спадкоємці чогось більшого, ніж ми є. Ми, діячі цієї епохи, передамо це далі. Нотр-Дам розказує нам, як важливо в цьому світі передавати і сподіватися. Це і є сенс своєї роботи і сенс нашої присутності тут. Ми вписуємося у довгу вервечку майстрів, які будували цей собор. Ми маємо зберігати як скарб цей урок смирення. Велич цього собору невіддільна від роботи кожного. Сьогодні ввечері ми поділимося цією гордістю і цією радістю. Він подякував людям, які врятували святиню. Ми вирішили відбудувати Собор Паризької Богоматері всього лише за п'ять років. Але це було би неможливо без відчуття братерства – людей з усіх континентів, усіх, хто давав гроші, усіх майстрів, усіх істориків. Усі вони вписали себе у вервечку людей, які будували Нотр-Дам, Коротко показали кадри пожежі. Священник запрошує досередини Макрона та пані Макрон. Мати дуже любляча, відкрий нам свої двері. Нотр-Даме, ти свідок надій. Відкрий двері свої, аби над нашими життями засяяло світло милосердя. І щоб перемога воскресіння відкрилася очам нашим, Він знову стукає у двері, співає хор. Зайдімо нині до Нотр-Даму. Це храм, який нас об'єднує. Цей храм супроводжує нас на нашому шляху до Господа. Нотр-Даме, ти – модель віри. Відкрий свої двері, аби зібрати в радості дітей божих, яких розкидано по світу, Трамп проходить повз гостей, тисне їм руки, вони щось говорять. Зокрема і Володимир Зеленський. Зеленському аплодують, коли він проходить на своє місце. Гості встають, президент України обіймається та обмінюється кількома фразами з Дудою. Прибули принц Вільям і президентка Грузії. Прибули президенти Польщі та Німеччини. Президент Франції разом з дружиною вітають гостей.
Макрон про Собор Паризької Богоматері
Макрон виступив з промовою - акцентував на єдності
– сказав президент.
– знову звертається священник.
– зачитує священник.
Щоб відтворити каркас даху, знадобилися дві тисячі дубів. А що вже говорити про шпиль, про ту кількість фарби, яку ми використали, щоб зберегти цю легенду крізь століття. Усі, хто доклався до відбудови, – ви всі дали нам приклад, щоб показати, що можуть робити великі нації. Цей собор був також щасливою метафорою того, що таке нація і яким має бути братерство народу, впевненого, що він може зробити великі вибори. Нотр-Дам каже нам, що наші найсміливіші мрії можуть бути реалізовані. Цей собор нагадує нам, що ми спадкоємці чогось більшого, ніж ми є. Ми, діячі цієї епохи, передамо це далі. Нотр-Дам розказує нам, як важливо в цьому світі передавати і сподіватися. Це і є сенс своєї роботи і сенс нашої присутності тут. Ми вписуємося у довгу вервечку майстрів, які будували цей собор. Ми маємо зберігати як скарб цей урок смирення. Велич цього собору невіддільна від роботи кожного. Сьогодні ввечері ми поділимося цією гордістю і цією радістю.
Він подякував людям, які врятували святиню.
Ми вирішили відбудувати Собор Паризької Богоматері всього лише за п'ять років. Але це було би неможливо без відчуття братерства – людей з усіх континентів, усіх, хто давав гроші, усіх майстрів, усіх істориків. Усі вони вписали себе у вервечку людей, які будували Нотр-Дам,
Коротко показали кадри пожежі.
Священник запрошує досередини Макрона та пані Макрон.
Мати дуже любляча, відкрий нам свої двері. Нотр-Даме, ти свідок надій. Відкрий двері свої, аби над нашими життями засяяло світло милосердя. І щоб перемога воскресіння відкрилася очам нашим,
Він знову стукає у двері, співає хор.
Зайдімо нині до Нотр-Даму. Це храм, який нас об'єднує. Цей храм супроводжує нас на нашому шляху до Господа. Нотр-Даме, ти – модель віри. Відкрий свої двері, аби зібрати в радості дітей божих, яких розкидано по світу,
Трамп проходить повз гостей, тисне їм руки, вони щось говорять. Зокрема і Володимир Зеленський.
Зеленському аплодують, коли він проходить на своє місце. Гості встають, президент України обіймається та обмінюється кількома фразами з Дудою.
Прибули принц Вільям і президентка Грузії.
Прибули президенти Польщі та Німеччини.
Президент Франції разом з дружиною вітають гостей.