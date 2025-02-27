Інна Свириба стала депутаткою "Слуги народу" замість Кормишкіної: що про неї відомо

У політичній партії "Слуга народу" з'явилася нова народна депутатка Інна Свириба. Вона займатиме місце депутатки Ірини Кормишкіної, яка достроково склала повноваження.

Ірина Кормишкіна пішла з партій "Слуга народу" за власним бажанням. Таке її рішення підтримали 246 народних обранців. Наступна за черговістю кандидаткою від партії є Інна Свириба. Про це пише 24 Канал з посиланням на Центральну виборчу комісію.

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Інна Свириба – нова депутатка від "Слуги народу"

Інна Станіславівна Свириба, яка включена до виборчого списку партії "Слуга народу" під номером 148, згідно з рішенням ЦВК, стала народною депутаткою України. Її обрали на виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Вона має право посісти лави депутатів у Верховній Раді.

Рух "Чесно" переглянув біографію 57-річної Інни Свириби. Відомо, що жінка має медичну освіту, навчалася в Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевского на спеціальності "Терапевт". А пізніше Свириба закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти імені Платона Шупіка в Києві, де отримала диплом лікаря-гематолога.

Інна Свириба працювала за спеціальністю у відділенні радіаційної гематології Національного наукового центру радіаційної медицини АМН України. Далі вона пов'язала своє життя з творчістю та почала працювати дизайнеркою інтер’єрів і декораторкою. На момент виборів Свириба вказана як тимчасово безробітна.

Чому Ірина Кормишкіна склала мандат

Колишню народну депутатку Ірину Кормишкіну підозрюють у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень. Слідство встановило, що вона начебто отримала ці гроші та швейцарський годинник за 310 тисяч гривень у подарунок від свого батька. Але його офіційні доходи не дозволяли робити такі дорогі подарунки.

Генпрокурор тоді відмовився розпочати провадження щодо депутатки, але справу не закрили. Кормишкіна особисто заявила про намір скласти повноваження народної депутатки.