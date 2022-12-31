Як нова допомога від США активує "російський ленд-ліз"

На що важливо звернути увагу в новому пакеті допомоги від США? Зараз ми отримаємо лише одну батарею (fire unit) зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Трофейній техніці потрібен американський ленд-ліз

Цього мало, щоб скажімо створити "купол" над одним із міст-мільйонників, куди б взагалі не змогли залітати крилаті ракети росіян.

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Для пояснення, за довоєнними розрахунками для прикриття Києва було б потрібно щонайменше 4 батареї (fire unit). Нарешті наше військо матиме ЗРК, який здатний збивати саме балістичні цілі, що вже покращує можливості нашої ППО.

А то в один з осінніх місяців була ситуація, що росіяни випустили по наших об'єктах та містах аж 22 балістичні ракети до ОТРК "Іскандер", а вдалось збити лише 3. Все тому, що у нас не було відповідних протиракетних засобів.

Білий Дім виділяє ресурс на виробництво:

100 тисяч снарядів 125-го калібру до танків,

50 тисяч реактивних снарядів до БМ-21 "Град",

45 тисяч снарядів 152-го калібру,

20 тисяч снарядів 122-го калібру.

Це саме той американський ленд-ліз, без якого не спрацює "російський ленд-ліз" – тобто весь масив трофейної зброї та техніки, який ЗСУ захопили під час звільнення Харківщини та інших земель від окупантів.

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На тему "розумних бомб" JDAM можна написати багато чого. Але тут варто сказати величезне "Дякую" тим нашим людям, що ремонтують, повертають в стрій або розконсервовують бойові літаки. Чия робота, зі зрозумілих причин, лишається в тіні. Якби не було кому лагодити літаки, давати Україні "розумні бомби" JDAM теж сенсу не було.

Для перемоги потрібна зброя, а не "м'ясо"

США виділяють з армійських запасів 500 високоточних керованих снарядів 155-го калібру. Схоже, це відповідь на запит дати ЗСУ касетні снаряди цього ж калібру. Бо в умовах, коли росіяни починають діяти малими групами, важлива все ж не площа накриття, а саме точність влучання у ціль.

Інші позиції цього великого пакета допомоги майже на 2 мільярди доларів можна вважати відповіддю на спроби росіян зібрати військо у 200 тисяч погано озброєних "чмобків".

Бо для перемоги над кепсько оснащеною ордою потрібна все ж краща зброя, досконаліша амуніція та високотехнологічні засоби зв'язку, а не ставка лише на масу.