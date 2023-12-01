У нас нова фаза війни: Зеленський пояснив особливості боїв узимку

З початком зими Україна вступила у нову фазу війни. Вести військові дії у холодну пору складно та виснажливо. Крім того, війна триває не лише на полі бою, а й у містах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству AP. Він зауважив, що війна взимку – це завжди нова фаза.

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"У нас нова фаза війни, і це факт. Війна складна. Зима в цілому – це нова фаза війни", – зазначив Володимир Зеленський.

Які виклики постають узимку

За його словами, оскільки зима знову застала Україну у часи війни, військові лідери повинні боротися з новими, але знайомими викликами, оскільки війна наближається до кінця другого календарного року.

"Морозні температури та безплідні поля залишають солдатів незахищеними. І є нова загроза широкомасштабних російських повітряних нападів на міста, цілями яких є енергетична інфраструктура та цивільне населення", – пояснив виклики президент.

Український лідер зауважив, що 25 листопада Москва здійснила наймасштабнішу атаку безпілотників за час війни, причому більшість із 75 дронів "Шахедів" ворог націлив на Київ.

"Тому зимова війна – це важко", – сказав Зеленський.

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Чи зупиниться контрнаступ узимку

У Генштабі ЗСУ наголошують, що українські захисники стійко тримають оборону по всій лінії фронту, паралельно контратакують та закріплюються на позиціях. Найважча ситуація довкола Бахмута, Авдіївки та на лівому березі Херсонської області.

Водночас наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках – триває.

Зимові морози відчутно ускладнюють просування, зокрема роботу артилерії. Як пояснив 24 Каналу офіцер артилерії однієї з бригад, найгіршим – є те, що в мороз зменшується дальність стрільби. Тобто самі гармати втрачають у своїй дальності внаслідок підмерзання пороху.