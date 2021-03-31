Нова холодна війна і НАТО: чим годують росіян з екранів федеральних каналів

Історіями про російську пропаганду вже нікого не здивуєш. Але чим більше ми будемо показувати, в чому криється маніпуляція – тим більше шансів допомогти розкрити очі бодай одній людини, яка це споживає.

Чим годують росіян з екранів федеральних каналів і як з цим боротися – читайте далі.

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Фейки про НАТО

Російська пропаганда переконує, що "НАТО розпочинає нову холодну війну". Звичайно ж, це "правда". НАТО ж спить і бачить, як знищити Росію-матінку. Справді, немає більше чим зайнятися європейцям, як культивувати велич своїх рас і у своїх мріях нищити цю країну.

А те, що росіяни окупували Крим, здійснивши тим самим прямий акт агресії проти суверенної держави – це ж не рахується, так? А розпочати війну і ввести частково свої регулярні війська на схід України й вбивати наших військових – це теж не рахується, так?

Тобто НАТО, яке бачить, що відбувається на сході України, не захищається, а саме розпочинає холодну війну? Я думаю, дідусь Гітлер плескає в долоні й радіє тому, що росіяни продовжують його справу.

НАТО – злий восьминіг

Далі в ефірі НАТО зображають як злого восьминога із доларами у щупальцях, а ведучий в цей час розповідає російському глядачеві, що НАТО – це не альянс, а угруповання.



Нато як злий восьминіг / Скриншот з відео російських новин

Мовляв, замість того, щоб перейматися проблемами пандемії й вакцинацією своїх громадян – вони знову ж таки хочуть напасти на бідну Росію і тому збільшують свій оборонний бюджет.

"Вони перші почали"

І знову хочеться запитати "А так можна було?". Тобто – нападай на сусіда, відбирай те, що до вподоби, а потім розповідай своїм глядачам, мовляв, це не ми, вони перші почали і взагалі – "саме НАТО вже нападає на нас".

Ну а далі ведучий починає повчати – каже, не треба пхати носа в економіку, не треба вам займатися своїм захистом, шановні європейці – просто не звертайте уваги на те, що відбувається поруч і рятуйте власних громадян від коронавірус, а ми тут собі ще поки достобіса територій захопимо.

Оборонний бюджет НАТО

Далі в студії звучать ті саме тези, які працюють якнайкраще:

ненависть до Росії;

страшилки про оборонний бюджет НАТО.

Насправді оборонний бюджет саме НАТО дуже символічний – і він не 1,6 мільярда доларів, як сказав ведучий, а 2,5 мільярда – і це не може бути бюджетом жодної країни, адже в їхніх масштабах – це ніщо. Сумарний же оборонний бюджет країн НАТО, тобто членів Альянсу, – справді вражаючий і на 2020 рік склав трохи понад 1 трильйона доларів.

Насправді все це дуже і дуже не смішно. Це один фрагмент випуску новин на 1 хвилину, а тепер уявіть, який там треш відбувається протягом цілого тижня і чим годують наших сусідів.

Це страшно. Справді страшно, бо людина, яка споживатиме такий контент роками – буде реально думати, що весь світ налаштований проти Росії. При чому, через те, що її ненавидять, і аж ніяк не через те, що ця держава порушує всі можливі норми міжнародного права.

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Що там у самої Росії з оборонним бюджетом

Зрозуміло, коли інші бачать те, що роблять росіяни, то вони не чекатимуть своєї черги, а будуть максимально готуватися до можливої війни та захисту. Офіційно Росія показує дуже невеликі цифри щодо власного оборонного бюджету – у 2019 році це було майже 62 мільярдів доларів, для порівняння – це оборонний бюджет Франції.

Але, скоріш за все, це далеко не повні звіти, адже всі їхні випробування нових ядерних двигунів для міжконтинентальних ракет, постійні маневри їхньої армії, розробки нових видів озброєння – все це не може робитися за ті кошти, які Москва офіційно декларує.



Москва насправді витрачає набагато більше грошей на оборону / Фото Westvoices

Росія – не демократична країна, а її парламент є суто номінальним. Росіянам, напевно, ніколи не озвучать справжні витрати – особливо в умовах гібридної війни, яку Путін зі своїми поплічниками розв'язали в Україні. Хіба що вони дізнаються про це з окремих журналістських розслідувань.

Росія не віддасть Крим

Все описане мною не додає оптимізму, але як йдеться в одній прекрасній приказці – чим більша шафа, тим голосніше вона падає. Наше завдання на сьогодні – бути реалістами й не мати ілюзій щодо того, що відбувається у світі й у нас вдома.

Росія не віддасть Крим і не піде зі сходу нашої країни. Я радий, що президент Зеленський хоч і пізно, але визначився щодо того, якою є Росія.

Весь світ вже визначився, а от частина наших земляків – досі ні. Сподіваюся, що і вони наздоженуть. Адже якщо Володимир Зеленський, він же той, хто за мир і тільки мир, вже зрозумів, що тут до чого, то і всім іншим – теж настав час.

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Час нарешті зрозуміти, що росіян треба тільки виганяти й жорстко, бо по-хорошому вони не підуть. Не забувайте актуальний вислів: "прагнеш миру – готуйся до війни".