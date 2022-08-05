Нова хвиля мобілізації в Україні: чи варто чекати та кому приготуватися

Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого через повномасштабне вторгнення росії. 22 травня Верховна Рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня. Але що ж буде після цієї дати?

Сайт 24 каналу розбирався, чи буде продовжена загальна мобілізація та чи планує уряд нарощувати мобілізацію взагалі.

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Які є хвилі мобілізації

Надія Грищенко, адвокатка, юристка Ario Law Firm нагадала про основні хвилі мобілізації:

Першою чергою комплектування бойових військових частин проводиться резервістами, колишніми учасниками АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які вже відслужили.

комплектування бойових військових частин проводиться резервістами, колишніми учасниками АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які вже відслужили. Під час другої хвилі призивають резервістів, які не потрапили до першої хвилі мобілізації, а також військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

призивають резервістів, які не потрапили до першої хвилі мобілізації, а також військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. Третя хвиля – це офіцери запасу та військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри університетів.

– це офіцери запасу та військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри університетів. Четверта хвиля – усі громадяни віком від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації (не мають обмежень за віком, станом здоров'я тощо).

Загальну мобілізацію можуть продовжити / Фото сайту 24 каналу

Однак, такий поділ є умовним для визначення осіб, які перебувають у пріоритеті на призов. Документально він нічим не закріплений. Тому це не означає, що осіб з умовної четвертої черги не будуть мобілізувати, поки не мобілізують всіх осіб з умовної другої черги,

– зазначила Грищенко.

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Чи буде нарощуватися мобілізація

Микола Волківський, президент "Першого міжнародного фонду розвитку України", та Артем Олійник, президент "МАСПН" Україна, зауважили, що розширення мобілізації слід очікувати або у випадку посилення інтенсивності бойових дій, або у разі затяжної війни.

Тоді потрібна буде регулярна ротація, доукомплектування, підтримка правопорядку, формування оперативних резервів. Проте, згідно із заявами високопосадовців, такого розвитку подій, можливо, вдасться уникнути,

– зазначили експерти.

Віолета Монастирська, адвокатка Адвокатського об'єднання Legal Strategy, наголосила, що умовно кажучи, з 15 березня цього року та по тепер на території країни актуальною є друга хвиля мобілізації.

Після чого в теорії повинна розпочатися третя хвиля мобілізації, під час якої призивають осіб, які закінчили військову кафедру у вищих навчальних закладах. Тобто офіцерів запасу. Однак, як зазначив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач на своєму брифінгу, мобілізація одна, й увесь цей час вона проходила не хвилями.

Після 23 серпня мобілізацію можуть продовжити / Фото з архіву 24 каналу

В один період мобілізували більше людей, у другий – менше, а зараз ще менше ніж раніше. Також Роман Горбач додав, що наступної хвилі зараз не передбачається. Але якщо вона буде, то мобілізовуватимуть не тільки офіцерів. Все буде залежати від загального становища, як на бойових порядках, так і від потреби у військовослужбовцях. Тож, можливо, це будуть офіцери, можливо це будуть сержанти, можливо, солдати,

– говорить Монастирська.

Вона додала, що прогнозувати розширення мобілізації наразі важко, беручи до уваги, наскільки швидко та непередбачувано розвиваються події на передовій. Це більш-менш буде можливо зробити після того, як 23 серпня буде вирішено питання актуальності продовження воєнного часу та мобілізації.

Що буде з мобілізацією після 23 серпня

Волківський та Олійник впевнені, що наразі рано говорити про період після 23 серпня. Якщо Україна продовжить визволяти свої території, то збільшена кількість військових стане необхідністю. Таким чином продовження мобілізації є вірогідним сценарієм.

Але уявіть, що російські війська вдасться витіснити на межі 23 лютого 2022 року до кінця серпня? У такому разі, продовження мобілізації не буде,

– припустили експерти.

Віолета Монастирська нагадала, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було оголошено воєнний стан. Спершу його термін спливав 25 травня, але Верховна Рада подовжила його до 23 серпня. Наразі все ж таки немає офіційної інформації, чи буде пролонговано загальну мобілізацію та воєнний стан після 23 серпня.

Питання щодо мобілізації залежатиме від ситуації на фронті / Колаж сайту 24 каналу

Звичайно, є ймовірність, що Верховна Рада ухвалить відповідне рішення, адже як представники Офісу Президента, так і профільні міністри дають прогнози, що війна може тривати до кінця 2022 року. Таким чином, якщо до 23 серпня активна фаза бойових дій не завершиться, після 23 серпня буде актуальною пролонгація загальної мобілізації, і Президент України відповідним указом продовжить воєнний стан, то логічно, що наступним за ним буде указ про продовження мобілізації після 23 серпня,

– додала Монастирська.

​Катерина Аніщенко, адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners", наголосила, що питання про продовження мобілізації є риторичним.

Однак, розуміючи всю ситуацію, яка склалася на фронті, вважаю, що воєнний стан буде продовжено після 23 серпня. А тому, тим захисникам, які зараз перебувають на нульовій позиції, потрібна ротація,

– зазначила Аніщенко.

Вона додала, що саме тому існуватиме необхідність у формуванні нових військових підрозділів, певних резервів, а тому окремі військовозобов'язані ще можуть бути призвані на службу у зв'язку з мобілізацією.

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