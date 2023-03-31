Росія провела ще одну ІПСО: мовиться про "смерть військового"

Росіяни розповсюдили нову цинічну інформаційно-психологічну операцію. Вони вигадали фейк зі сповіщенням про "загибель солдата" з рекламою на звороті.

Загарбники додумались прикріпили до листа-сповіщення про загиблого воїна рекламу продуктів і товарів зі знижками. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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Наробили купу помилок

У пості окупанти вказали, що "даний лист був виданий Дніпропетровським військкоматом". Слід зазначити, що в Україні немає "військкоматів". Коректна назва – Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, використали фразу "впасти у шок". Це неправильно, оскільки можна бути "шокованим" або "ошелешеним". Натомість впасти росіяни можуть хіба в калюжу або глибоку вирву.

Нова ІПСО росіян / Скриншот Центру стратегічних комунікацій:

Фейк запустили з порожніх сторінок

Неозброєним оком помітно, що текст – фейковий. Фахівці наголошують, що росіяни не гребують експлуатувати теми загибелі та смерті у своїх ІПСО, щоб зачепити морально-психологічний бік реальних, а не вигаданих людей.

При цьому способи окупантів не змінюються. Рекламну кампанію вони запустили з порожніх сторінок у Facebook під назвою Fun Page, яку "підтримала" вже знайома нам Dyau Juad.

За даними Центру, чергову ворожу кампанію запустили 28 березня.