Може виникнути нова "держава": де на карті розташована Нова Каледонія
- Франція та політичні сили Нової Каледонії підписали проєкт угоди про розширення суверенітету архіпелагу, що призведе до створення "держави Нова Каледонія" у складі Франції.
- Нова Каледонія розташована у південно-західній частині Тихого океану і має площу 19 тисяч квадратних кілометрів з населенням понад 270 тисяч осіб.
Франція та політичні сили Нової Каледонії 12 липня підписали проєкт угоди про розширення суверенітету цього архіпелагу. Ця територія розташована у південній частині Меланезії.
Вона є заморським володінням Франції з особливим статусом. Де саме на карті розташована Нова Каледонія, показує 24 Канал.
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Де розташована Нова Каледонія?
Нова Каледонія – це група островів у південно-західній частині Тихого океану, а саме:
- великий острів Нова Каледонія (Гранд-Терр),
- дрібні острови: Луайоте, Белеп, Пен тощо.
Загальна площа території – 19 тисяч квадратних кілометрів.
Згідно із даними за 2019 рік, населення становить понад 270 тисяч осіб.
Де розташована Нова Каледонія: дивіться на карті
Нагадаємо, що підписаний проєкт угоди передбачає створення політичної одиниці під назвою "держава Нова Каледонія" у складі Франції.
Зміни будуть внесені до французької конституції.
У 2026 році планується ухвалення закону нової "держави", яка закріпить засади організації місцевої влади.
Зазначається, що мешканці Нової Каледонії зможуть мати подвійне громадянство. Якщо ж людина відмовиться від французького, автоматично втратить й новокаледонське.