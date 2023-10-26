Будує готель у Буковелі: ДБР повідомило ще одну підозру скандальному військкому Рівненщини

Державне бюро розслідувань повідомило ще одну підозру керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він має, серед іншого, незадекларований будинок та будує готель у Буковелі.

Мовиться про нерухомість у Буковелі, Івано-Франківську та біля Яремче. Раніше йому вручили підозру за знущання з підлеглого.

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Скандальному обласному військкому Рівненщини оголосили нову підозру

Посадовець, який у липні (2023 року – 24 Канал) побив підлеглого, ще й "забув" задекларувати статки на 46 мільйонів гривень,

– заявили в ДБР.

У відомстві пояснили, що посадовець не декларував нерухомість та землю на понад 46,6 мільйона гривень. Зокрема, у ДБР встановили, що очільник обласного ТЦК та СП:

володіє будинком на 280 квадратних метрів у селі Поляниця, що в зоні Буковелю;

на сусідній ділянці будував готель у форматі розкішного "котеджного містечка" на 500 метрах квадратних;

має дачу площею 316 квадратних метрів біля Яремче, де є домашній більярд та ставок, де військком розводив елітні види риби;

також має три квартири в Івано-Франківську загальною площею майже 200 квадратів та два гаражі.

У ДБР кажуть, що за документами все майно належить тітці-пенсіонерці військкома та сторонній довіреній особі. Проте саме посадовець причетний до нерухомості, адже телефоном та у листуванні ухвалював рішення щодо будівництва, говорив про вартість об’єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб.

Саме тому керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру за фактом незаконного збагачення. У статті мовиться про набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на 60 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

До речі, на одній з адрес військкома ДБР знайшло та вилучило квадрокоптер, який українські військові використовують на передовій. Його походження ДБР вивчатиме під час досудового розслідування.

Власність військкома, яку виявили працівники ДБР

Де перебуває військком

У Державному бюро розслідувань повідомили, що керівника обласного військкомату відсторонили від службових обов’язків. Він перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Військовий подавав апеляцію, щоб оскаржити запобіжний захід та поновитися на посаді, проте його клопотання відхилили,

– пояснили в ДБР.

Якщо провину військкома доведуть, то йому може загрожувати до 12 років тюрми.

Військком влітку побив підлеглого