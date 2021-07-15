Нова підозра Тупицькому стосується втручання у систему Казначейства, – ЗМІ

Державне бюро розслідувань нібито підготувало для Олександра Тупицького нову підозру. Вона стосується обвинувачення у незаконному втручанні в автоматизовану систему "Клієнт казначейства – Казначейство".

Водночас слідство вважає співучасником злочину головну бухгалтерку суду Наталію О. Про це йдеться у підозрі, підготовленій ДБР Тупицькому, яка є у розпорядженні ЗМІ.

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У документі зазначається, що у січні 2020 року Казначейство надало Тупицькому доступ до системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт казначейства – Казначейство".

Слідство вважає, що указ президента Володимира Зеленського від 29 грудня 2020 року про відсторонення Тупицького мав припинити виконання ним повноважень судді й голови Конституційного Суду до 28 лютого, вважає слідство.

Водночас, йдеться у підозрі, Тупицький не зважав на указ і "протидіяв досудовому розслідуванню для уникнення кримінальної відповідальності".

Співучасник злочину – головна бухгалтерка

У матеріалах справи повідомляється, що Тупицький у приміщенні Конституційного Суду вказав керівнику Бухгалтерської служби – головному бухгалтеру використати його особистий ключ із кваліфікаційним електронним підписом для несанкціонованого втручання в автоматизовану систему під час підписання електронних бухгалтерських документів від свого імені.

За даними слідства, бажаючи зберегти посаду, Наталія О. погодилася на використання КЕП Тупицького під час підписання від його імені бухгалтерських документів, зокрема, – електронних платіжних доручень, електронних документів із бюджетних зобов'язань.

Журналісти додають, що у зв'язку із встановленими фактами Тупицькому підготували підозру у порушенні статті про несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку Кримінального кодексу.

Справи Тупицького: коротко

На початку 2021 року ДБР повідомило Олександру Тупицькому про підозру наданні неправдивих свідчень та підкуп свідка.

Слідчі стверджують, що в жовтні 2018 року Тупицький з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду втікача Віктора Татькова, підкупив свідка.

Він хотів, щоб той відмовився від показів або надав неправдиві свідчення у кримінальному провадженні щодо привласнення і махінацій з активами Зуївського енергомеханічного заводу.

Володимир Зеленський наприкінці 2020 року видав указ, яким на 2 місяці відсторонив Тупицького з посади очільника Конституційного Суду. На початку 2021 року президент відсторонив його вдруге.

У березні 2021 року Зеленський взагалі скасував указ Януковича про призначення Тупицького.



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