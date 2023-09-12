Репутаційний та політичний ляпас генералу "Армагеддону": що означає нова посада Суровікіна у СНД
Джерело:nv.ua
Сєргєя Суровікіна, більш відомого як генерал "Армагеддон", могли призначити головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. Це демонстративно безглузде призначення ексочільника ПКС Росії.
Таку думку висловив представник українського ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю Radio NV, інформує 24 Канал. Наразі дана інформація перевіряється.
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Безглузда посада
Поки у Кремлі не підтвердили нове призначення Суровікіна. Повідомляють про це російські так звані ЗМІ та місцеві депутати.
"Якщо уявити, що це правда, то більш безглуздої та порожньої посади собі важко уявити. Йдеться навіть не про ОДКБ, посада в цьому блоці сьогодні також ні на що би не впливала. Але якийсь комітет у непрацюючому і фактично неіснуючому СНД — це зовсім уже ляпас, скажімо так, і репутаційний, і політичний", – сказав Юсов у інтерв'ю.
Натомість в українській розвідці підтвердили події, які відбувалися з генералом "Армагеддоном". Повідомлялося про слідчі дії, тиск, обмеження виконання обов'язків, свободи пересування, спілкування з родиною та підлеглими.
"Це все мало місце", – підтвердив представник ГУР.
Справа Суровікіна: основні новини
- Після заколоту Євгєнія Пригожина, який завершився одним днем 24 червня, Сєргєй Суровікін зник з інформаційного поля. Припускалося, що він перебував в одному з московських СІЗО чи під домашнім арештом. Оскільки генерала "Армагеддона" підозрювали в тому, що він міг знати про плани ватажка вагнерівців.
- 22 серпня пропагандистські ЗМІ повідомили, що Суровікіна зняли з посади командувача Повітряно-космічних сил Росії. Кадрове рішення пояснили переходом на нову роботу Суровікіна, а сам він буцімто перебував у короткій відпустці.
- На початку вересня Ксенія Собчак опублікувала світлину буцімто Суровікіна з дружиною на прогулянці вулицями Москви. "Живий, здоровий, вдома", – написала вона.
- Путін скоріше помилував Суровікіна, бо нова посада здебільшого втрата, аніж репутаційний здобуток. Ймовірно, його тепер триматимуть подалі від важливих справ.