"Нова пошта" почала видавати перекази Western Union без комісії
9 березня 2022 , 14:57Читать новость на русском
Джерело:"Нова пошта"
Пресслужба "Нової пошти" повідомила, що у відділеннях можна отримати міжнародні грошові перекази Western Union та Ria, які скасували комісію в Україні. Наразі пільгові умови будуть чинними до 31 березня.
"Нова пошта" пояснила деталі. Отримати міжнародні перекази Western Union та Ria можна у будь-якому відділенні, яке працює.
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Підтримуємо одне одного з усіх куточків світу і ми обов'язково прорвемось,
– мовиться у повідомленні.
Як отримати міжнародний грошовий переказ у Новій пошті:
- повідомити оператору номер переказу, який назвав відправник грошей;
- назвати прізвище, ім'я та країну відправника;
- надати документи, що посвідчують особу.
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