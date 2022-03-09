"Нова пошта" почала видавати перекази Western Union без комісії

9 березня 2022 , 14:57
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Джерело:

"Нова пошта"

Пресслужба "Нової пошти" повідомила, що у відділеннях можна отримати міжнародні грошові перекази Western Union та Ria, які скасували комісію в Україні. Наразі пільгові умови будуть чинними до 31 березня.

"Нова пошта" пояснила деталі. Отримати міжнародні перекази Western Union та Ria можна у будь-якому відділенні, яке працює. 

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Підтримуємо одне одного з усіх куточків світу і ми обов'язково прорвемось,
– мовиться у повідомленні.

Як отримати міжнародний грошовий переказ у Новій пошті:

  • повідомити оператору номер переказу, який назвав відправник грошей;
  • назвати прізвище, ім'я та країну відправника;
  • надати документи, що посвідчують особу.

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Автор: Мар'яна Бекало