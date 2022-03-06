"Нова пошта" видає гуманітарну допомогу в Харкові: перелік адрес

Адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги у мережі "Нова пошта" частково змінилися. Оновлену інформацію – читайте далі.

Про це 6 березня повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Зазначимо, що гуманітарну допомогу можна отримати з 9:00 до 16:00.

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Синєгубов пояснив, що упродовж 5 березня до пунктів мережі "Нова пошта" доставили 9 вагонів та 5 фур гуманітарної допомоги з продуктами, одягом та побутовою хімією.

Наразі допомогу видають за адресами:

проспект Людвіга Свободи, 35;

вулиця Ахсарова, 21;

провулок Пискунівський, 4;

проспект Гагаріна, 54-а, 176, 199;

вулиця Амосова 11-а;

проїзд Стадіонний, 13;

проспект Героїв Сталінграда, 169/24

вулиця Луї Пастера, 318

вулиця Ньютона, 98.

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