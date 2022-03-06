"Нова пошта" видає гуманітарну допомогу в Харкові: перелік адрес

6 березня 2022 , 14:55
Читать новость на русском

Джерело:

Харківська ОВА

Адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги у мережі "Нова пошта" частково змінилися. Оновлену інформацію – читайте далі.

Про це 6 березня повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Зазначимо, що гуманітарну допомогу можна отримати з 9:00 до 16:00.

​До теми Харківська область очікує масштабний гуманітарний вантаж

Синєгубов пояснив, що упродовж 5 березня до пунктів мережі "Нова пошта" доставили 9 вагонів та 5 фур гуманітарної допомоги з продуктами, одягом та побутовою хімією. 

Наразі допомогу видають за адресами: 

  • проспект Людвіга Свободи, 35;
  • вулиця Ахсарова, 21;
  • провулок Пискунівський, 4;
  • проспект Гагаріна, 54-а, 176, 199;
  • вулиця Амосова 11-а;
  • проїзд Стадіонний, 13;
  • проспект Героїв Сталінграда, 169/24
  • вулиця Луї Пастера, 318
  • вулиця Ньютона, 98. 

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово! 

Автор: Ірина Буртик