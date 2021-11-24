Нова прем'єрка Швеції пішла у відставку одразу після призначення

Швеція отримала 24 листопада нову прем'єр-міністерку – нею стала Магдалена Андерссон. Втім, вже за кілька годин після призначення вона оголосила про відставку.

На такий крок вона пішла через те, що Партія зелених відмовилася входити до складу нового уряду. Андерсон пояснила, що у такому випадку існуватимуть сумніви щодо його легітимності.

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Андерссон є лідеркою шведських соціал-демократів, разом із Партією зелених вони входили до правлячої коаліції. Втім, 24 листопада "зелені" оголосили, що покидають її. Цьому передувала різка критика парламенту через підтримку проєкту держбюджету правої опозиції.

Міністерка пояснила свою позицію

Оголосивши про свою відставку, політикиня пояснила своє рішення у фейсбуці. Вона наголосила, що була обрана прем'єр-міністеркою з наміром сформувати коаліційний уряд, до якого входитимуть представниками соціал-демократів та "зелених".

Партія зелених оголосила, що більше не бажає входити до складу уряду. Кожній стороні має бути дозволено зробити свій власний вибір,

– написала Андерссон у фейсбуці.

Вона зазначила, що очолювати уряд у випадку, якщо є сумніви щодо його легітимності, буде неправильним. На її думку, коаліційний уряд повинен піти у відставку, якщо партія залишає уряд. Тепер депутати мають голосувати за прем'єр-міністра знову.

Що варто знати Магдалену Андерсон

54-річна Андерссон стала першою жінкою-прем'єром в історії Швеції. Офіційно вона мала обійняти посаду 26 листопада після зустрічі з королем Карлом XVI Густавом.

Джерело: "Вікіпедія"