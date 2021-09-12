Нова проблема: до чого може вдатися Росія після запуску "Північного потоку-2"

Російський "Газпром" може стрімко зменшити обсяг транзиту газу через газотранспортну систему України після запуску свого "Північного потоку-2". І в цьому для України є додаткові ризики.

Про них розповів глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Це сталося під час його виступу на форумі YES 11 вересня.

Думка до теми Росія почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, – Єрмак

Запуск "Північного потоку-2": нова загроза

Глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що після запуску "Північного потоку-2":

Росія може різко зменшити кількість газу, який транспортуватиме через Україну.

Своєю чергою це призведе до змін властивостей газу.

І тоді до палива будуть питання вже у європейських операторів газотранспортних систем.

І виникатимуть ці питання на західному кордоні України.

За словами Вітренка, якщо "Газпром" не транспортуватиме газ в українську ГТС після запуску "Північного потоку-2" – то "нам навіть простіше – нічого не треба виконувати". Гірше, якщо росіяни вдадуться до іншої тактики.

Якщо він ("Газпром" – 24 канал) буде давати якісь невеликі обсяги газу, або якщо буде дуже сильно варіювати (один день максимум, а інший день, скажімо, мінімум) – то будуть фізичні проблеми, як забезпечити транзит, необхідні фізико-хімічні властивості газу, які специфіковані згідно з контрактом між українським оператором і операторами Словаччини, Польщі, Угорщини тощо,

– зізнався Вітренко.

Простіше кажучи, європейські оператори можуть висунути Україні претензії щодо порушення умов контракту у частині про фізико-хімічні властивості газу.

Що це означає? Що формуватиметься імідж України як ненадійного транзитера.

Юрій Вітренко ж наголосив, що цю проблему краще розв'язувати заздалегідь, а не тоді, коли вона виникне.

Останні важливі новини про "Північний потік-2"

Росія оголосила про завершення будівництва скандального газопроводу "Північний потік-2".

У Держдепі заявили, що США продовжать стримування "Північного потоку-2".

В Офісі Президента переконані, що обіцянки США щодо "Північного потоку-2" мають "лягти на папір".

як бачимо, запуск "Північного потоку-2" створить не тільки прямі (втрати заробітку від транзиту, посилення геополітичної енергозалежності Європи від російського газу тощо), а й опосередковані загрози для української економіки.