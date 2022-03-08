Нова серія "героїчної" маячні окупантів: РНБО розвінчала міф про танкіста Гарбуза

Російські окупанти зазнають значних втрат, проте продовжують нищити домівки та намагаються забрати свободу українців. Натомість пропаганда Кремля придумує все більш абсурдні історії "героїзму" орків.

Тому РНБО доводиться зважати на це та розповідати, де саме росіяни придумали чергову нісенітницю. Саме так 8 березня спростували міфологічну історію про нібито "збиття 2 українських гвинтокрилів".

До речі Держатомрегулювання спростовує російський фейк про ядерну зброю на ЧАЕС

Як Дмитро Гарбуз став "героєм" пропаганди

У новому фейку розповіли про "неймовірний подвиг" російського танкового екіпажу Дмитра Гарбуза. Мовляв, вони дуже добре прицілилися та збили вертоліт. Проте на цьому історія не завершується, адже потім апарат падаючи нібито підстрелив інший гвинтокрил. Звичайно, ж це навіть не могло б бути правдою.

Будь-який танкіст підтвердить, що така бойова "вдача" можлива лише на симуляторах або в комп'ютерних іграх,

– сказали в РНБО.

Також додали, що такі вигадані фантастичні "перемоги" дратують самих ворогів. Адже вони зараз на власному досвіді відчувають надзвичайну силу українських військових. А ось у патріотів України такі "казки" викликають лиш сміх.

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Читайте текст допису Центру протидії дезінформації при РНБО:

Героїзація "подвигів" російських окупантів в Україні набуває дедалі гротескнішого характеру.

Після випадку з сержантом Шатохіним російська пропаганда запустила в підконтрольні ЗМІ черговий "шедевр".

МО РФ стверджує, що російський танк біля села Баштанівка одним пострілом знищив одразу два українські вертольоти. Цілком серйозно описується, як танковий екіпаж Дмитра Гарбуза "зайняв хорошу позицію та прицільно вдарив по одному гелікоптеру, який, падаючи, підстрелив другий".

Будь-який танкіст підтвердить, що така бойова "вдача" можлива лише на симуляторах або в комп'ютерних іграх.

Подібні вигадані фантастичні "перемоги" дратують самих нападників, які на власному досвіді відчувають силу українських військових. А в українських патріотів подібні прояви російської пропаганди лише викликають сміх та ще більшу впевненість в перемозі!