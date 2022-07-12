"Масяня" напророкувала росії химерний фінал, але раби путіна не дізнаються про нього

Культовий мультфільм часів дискет і модемів "Масяня" вийшов про напад Китаю на росію.

Мультяшні флешбеки

Ракетно-бомбові удари по ключових містах, телезвернення китайського лідера про те, що немає ніяких русскіх – ето смєсь татар с угорцамі, у ніх вся культура ворованная, а язик – ісковєрканний украінскій, так что ми освободім русскіх.

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Такий пронизливий мульт у будь-кого викличе флешбеки 24 лютого. Дай, думаю, почитаю, а що ж самі росіяни про це думають. Неможливо ж не проникнутись. Прокинулося в них щось чи ні?

Ізольовані у мордорі

Читаю коменти, а вони лише українські. Люди з Маріуполя, Харкова, Бучі пишуть. Виявляється, автор "Масяні" Олег Куваєв виїхав з росії, права на мультфільм передав Україні, а росія серіал заборонила ще в березні.

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Тому масово росіяни не побачать, а ватним родичам за порєбрік можна слати. Взагалі дивовижно, що країна різко опинилася в найгіршій інтелектуальній формі за всю історію – її залишили і не підтримують всі більш-менш знакові люди, лишилися тільки "патріоти" на зарплаті, а в простого народу досі не закралися якісь підозри з цього приводу.

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