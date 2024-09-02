Зменшить черги, – у ДПСУ розповіли про нову систему перетину кордону для автобусів

Електронну чергу для автобусів розширили до 20 пунктів пропуску. За словами Андрія Демченка, раніше автобуси стояли в чергах, а пункти пропуску були сильно навантажені. Зараз це має змінитися.

Україна впроваджує слотування – автобуси мають приїздити на кордон на визначену їм годину. Улітку це значно пришвидшило рух транспорту за межі держави. У будні кількість автобусів на виїзд з України досягає майже 500, а у вихідні і 550. Це більше, ніж було.

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Демченко про нову систему перетину кордону для автобусів

Наразі е-черга діє в 28 пунктах пропуску. На цих напрямках всі перевізники мають реєструватися в е-черзі. У 16 діє слотування – як зазначають у Мінінфраструктури, це означає прибуття за розкладом. З 12 години сьогодні додаються до слотування ще 4 пункти пропуску. Фактично вже на 20 напрямках автобуси слідуватимуть виключно в той час, коли їм буде визначено під час реєстрації. Це зменшить навантаження на пункти пропуску,

– розповів спікер ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Спочатку впровадження стосувалося вантажівок, а в подальшому поширилося і на автобусні перевезення.

Проєкт щодо е-черги впроваджує Міністерство інфраструктури у тісній співпраці з Державною прикордонною службою та Державною митною службою.

Цікаво! ЄС запроваджує нову систему в'їзду EES 10 листопада. Мова про сучасну автоматизовану ІТ-систему, призначену для реєстрації іноземних мандрівників, які в'їжджають до ЄС з метою короткострокового перебування. Система застосовуватиметься до всіх громадян країн, що не є членами ЄС, незалежно від того, чи мають вони право на безвізовий в'їзд, чи ні.