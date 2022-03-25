Нова стратегія окупантів, – Денисенко про насильне вивезення українців у Росію

Загарбники почали насильно вивозити жителів тимчасово окупованих територій України до Росії. За словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, це їхня нова стратегія ведення війни.

Перші випадки вивезення українців на Росію зафіксували в Маріуполі. Однак точна кількість наших громадян, яких силоміць змусили покинути Батьківщину, невідома.

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Окупанти вивозять українців на Росію для телекартинки

За даними розвідки, спершу українці проходять "фільтраційні табори", а вже потім їх відправляють до різних регіонів Росії. Здебільшого – віддалених та економічно депресивних. Доля тих, хто не погоджується на умови окупантів, невідома.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону пояснив, що насильне вивезення українців – нова стратегія ворога.

Цієї стратегії росіяни дотримуються вже близько тижня. По суті вони беруть у заручники мирних людей та вивозять їх у Росію. Ми маємо інформацію про Таганрог, Воронеж та інші регіони РФ. Зрозуміло, що росіяни роблять усе це лише з однією метою: їм потрібна телевізійна картинка,

– наголосив Денисенко.

За його словами, у перші тижні Росія зазнала краху в інформаційній війні. Схоже, пропагандисти стали жертвами своєї ж пропаганди та геть не були готові до опору українців. Зараз путінські посіпаки намагаються "реабілітуватись". Але тепер їхні інформаційні диверсії спрямовані виключно на російських споживачів.

Пропагандисти починають переходити в інформаційні контратаки на території Росії. На територію України чи Європи вони зайти вже не можуть,

– підсумував радник глави МВС.

Доступ до правдивих новин у Росії практично відсутній. Кремль заблокував усі можливі ресурси та соцмережі. Крайньою "жертвою" пропагандистів став сервіс Google News.

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