Нова українська "Мрія": у компанії "Антонов" заявили про неточності в інтерв'ю з керівником

У компанії "Антонов" заявили про неточність в інтерв'ю з виконувачем обов'язків гендиректора Євгеном Гавриловим. Мовиться про інформацію, що Україна почала будувати нову "Мрію".

Наразі справді розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку. Водночас детальнішу інформацію поширять вже після того, як Україна здобуде перемогу у війні.

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У викладенні інформації з посиланням на виконувача обов'язків генерального директора ДП "АНТОНОВ" щодо побудови нової "Мрії", поширеною виданням Bild та деякими українськими ЗМІ, була допущена неточність,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба повідомила, що експерти оцінюють: станом на листопад 2022 року є приблизно 30% компонентів, які можна використати для другого зразка літака.

Вартість побудови нової української "Мрії" оцінили щонайменше у 500 мільйонів євро. Водночас наразі зарано говорити про конкретну суму.

Про що мовилося у Bild

Російські окупанти знищили легендарну "Мрію" – найбільший у світі вантажний літак Ан-225 – під час спроби захопити Київ. Новина про те, що варвари зруйнували "Мрію" з'явилася 27 лютого.

У листопаді 2022 року видання Bild опублікувало інтерв'ю з Євгеном Гавриловим – виконувачем обов'язків гендиректора ДП "Антонов". У матеріалі допустили неточність й повідомили, що саме нова "Мрія" готова на 30%.

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