Нова загроза з Білорусі: чи реальний ще один фронт найближчим часом

Цього разу навчання у Білорусі проходять військовозобов'язані територіальної оборони, резервісти і військові запасу. Загроза для України є постійною через двох диктаторів і кордон у понад 1000 кілометрів з Україною.

Військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу розповів, що навчання в Гомельській області Білорусі не є серйозним маркером загрози. Загроза з боку Білорусі залишається постійною, оскільки Україну вже атакували з її територій на початку повномаштабного вторгнення.

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Кордон з Білоруссю становить понад тисячу кілометрів.

В будь-який момент цей кордон може стати ділянкою фронту за волею російського і білоруського диктаторів. Я б сказав, що протягом 2022 – 2024 років подібне відбувалося на постійній основі. Це були або планові навчання, або незаплановані тренування, які тривали місяцями,

– сказав Олег Катков.

Навчання часто біля кордону з Україною

Він додав, що районами навчань Білорусі, часто було саме прикордоння України. Там проводили навчання не лише тероборона, але й регулярні війська.

Зокрема, ударні сили білоруської армії, в тому числі механізовані бригади. Серед підрозділів були умовні підрозділи повітряно-десантних військ. Все це відбувалося поблизу кордонів,

– додав Олег Катков.

Нагадаємо, що Білорусь проводить військові збори неподалік кордону з Україною. Вони триватимуть до 31 січня – про це повідомляли в Міністерстві Оборони Білорусі. Гомельський район став першим районом Білорусі, де цього року проводитимуть навчання. Він межує з Чернігівською областю України.