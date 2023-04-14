Нова залізна завіса, – Яковенко про електронні повістки в Росії

Росія продовжує класти в Україні тисячі своїх людей. Мобілізація набирає обертів, тож у житті росіян починається нава серйозна віха. Мовиться про те, що відтепер чоловікам видаватимуть електронні повістки.

Так, неотримання папірця у друкованому форматі "на руки" не звільняє від призову, тому що можна зайти на сайт держпослуг і знайти її там. Звісно ж, проти тих, хто уникає мобілізації, будуть застосовані "обмежувальні" заходи. З часів радянського союзу це – нова залізна завіса. Про це 24 Каналу сказав російський опозиціонер Ігор Яковенко.

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Диктатору потрібні "партії" по 300 – 400 тисяч вояк

За 23 роки путінської влади єдине право людини, яке диктатор не чіпав, це право на вільне пресування. З Росії можна було спокійно виїхати, в Росію можна було спокійно заїхати. Причина цьому дуже проста – Владіміру Путіну не потрібні люди всередині країни.

Йому було достатньо декількох мільйонів людей, які обслуговують нафтову й газову трубу, банкірів, які рахують гроші і десяток мільйонів – охоронні структури, ФСБ, росгвардія та армія. Більше йому не потрібні люди, усі інші могли абсолютно спокійно поїхати,

– стверджує російський опозиціонер.

Але зараз склалася ситуація, коли не вистачає живої сили. Відтак росіяни опинилися у пастці. "Приблизно 40 мільйонів чоловіків виявилися у мишоловці. Втекти не вдасться. Капкан пристукнувся. Залізна завіса", – запевняє Яковенко.

Безумовно, на фронті Путіну не потрібен навіть мільйон. Їх потрібно вдягти й взути, дати зброю, приставити до них офіцерів – а нічого цього немає. Натомість йому потрібно максимум 300 – 400 тисяч.

Спіймавши у пастку 40 мільйонів, він без труднощів ці 300 – 400 тисяч спіймає, набере, зафіксує. Вручить зброю і відправить на фронт,

– каже Яковенко.

Інше питання – який буде результат. А він більш-менш відомий. Середній термін життя мобілізованого на фронті – близько двох місяців. "А потім прийде черга інших 150 – 300 тисяч, залежно від того, наскільки інтенсивно утилізовуватиме цих вояк українська армія", – переконаний опозиціонер.

У держдумі Росії також рекомендували чоловікам, які підлягають призову, але працюють за кордоном, взяти відпустку й повернутися в країну для проходження служби. На думку Яковенка, це взагалі геніальна пропозиція. У таких випадках зазвичай питають: "А мотузку з собою брати, чи там дадуть?"

Люди які втекли від мобілізації, бо не хочуть брати участь у цій війні – з різних причин: хтось противник путінського режиму і не хоче вбивати українців, а комусь життя дороге. Усі цілком розуміють, чим закінчуються подібні прогулянки в Україну,

– зауважує опозиціонер.

Таку романтичну пропозицію – взяти відпустку на рік і піти на війну – висловив російський генерал, голова комітету з оборони держдуми. Вона відображає рівень цих думців, цих генералів. Воно вселяє повагу до інтелектуальних здібностей цього персонажу", – підкреслив Яковенко.

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Що відомо про електронні повістки